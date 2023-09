Destruction de la T17 à Orléans : y a-t-il un risque sanitaire pour la crèche située à côté ?

A Orléans, la rénovation de la "dalle" de la Source soulève beaucoup de poussières et aussi beaucoup de questions... La démolition de la dalle a débuté en mars, la phase la plus spectaculaire est prévue le 29 octobre prochain avec la destruction par explosion de la fameuse T17 - cet immeuble de 17 étages, le plus haut du quartier avec ses 60 mètres de hauteur, et qui comptait 273 logements. Plusieurs mois seront ensuite nécessaires pour le déblaiement. Tout cela engendre et engendrera donc de la poussière, et cela inquiète fortement des parents de la crèche "People & Baby", située juste à côté.

"Des enfants qui toussent très régulièrement"

"Beaucoup d'enfants toussent très régulièrement, et ont toussé tout l'été, constate Audrey, maman d'un petit garçon d'un an et demi. Pas d'asthme, pas d'épidémie, pas de virus particulier : nous ne pouvons pas ne pas faire le lien avec le chantier. C'est aussi la conclusion à laquelle arrive notre pédiatre, qui ne comprend pas comment la crèche n'a pas été déplacée temporairement, le temps des travaux." Et de rappeler que les poussières de béton contiennent de la silice cristalline, une substance reconnue comme cancérigène - au même titre que l'amiante. La crèche, qui comprend en fait 2 structures, "La luciole" et "Au clair de la lune", est un établissement privé, pouvant accueillir jusqu'à 60 enfants.

Un itinéraire de substitution a été mis en place pour accéder à la crèche le temps des travaux © Radio France - François Guéroult

Sa proximité avec la T17 a été évidemment prise en compte pour mener les travaux, assure Béatrice Barruel, adjointe à l'urbanisme à Orléans et présidente de la SEMDO, maître d'ouvrage du chantier. "Nous avons multiplié les réunions bien en amont, car on savait qu'un chantier d'un telle envergure entraînerait forcément des nuisances, souligne-t-elle. Nous avons informé les riverains et tous les services présents sur la dalle, y compris donc la crèche." Outre la concertation, l'élue assure que toutes les mesures de prévention possibles ont été prises : des brumisateurs sur les engins de chantier pour faire retomber immédiatement les poussières, un "encapsulage de la crèche" pour la protéger du bruit et de la pollution, un nouveau cheminement pour accéder à l'établissement. "Je ne pense pas qu'il y ait, à ce jour, de risque sanitaire pour cette crèche", conclut Béatrice Barruel.

La crèche avait saisi le juge des référés en raison des risques

Des arguments qui ne convainc pas bon nombre de parents utilisateurs de la crèche. "Comment peut-on parler d'encapsulage ? s'insurge ainsi Audrey. C'est juste un échafaudage qui soutient des plexiglas posés sur des liteaux, ce n'est pas du tout hermétique, et ça n'arrête pas les poussières." Surtout, aucun contrôle de la qualité de l'air n'a été effectué depuis le début du chantier : "C'est vraiment ce qu'on demande a minima, qu'un organisme indépendant soit en charge de surveiller la qualité de l'air, et mène une étude sérieuse sur la composition des poussières auxquelles sont exposés les enfants." Certains parents ont d'ailleurs écrit à la PMI, (Protection maternelle et infantile, qui dépend du Département), chargée d'octroyer l'agrément pour les crèches. Mais la PMI ne leur a pas répondu...

Les travaux préparatoires à la démolition de la T17 ont démarré en mars dernier © Radio France - François Guéroult

Le plus troublant, c'est que le groupe "People & Baby" avait saisi le tribunal administratif d'Orléans au printemps dernier pour suspendre en urgence les travaux - précisément en raison des dangers encourus par le personnel et les enfants. Mais la demande a été rejetée le 2 mai dernier , le tribunal estimant qu'il n'avait été apporté "aucun commencement de preuve sur des dangers immédiats, autre que des attestations de parents et du personnel". Ce qui confirme qu'aucune étude sur la qualité de l'air n'a effectivement eu lieu ! "Par principe de précaution, un système de ventilation des particules a été installé au sein de la crèche dès juillet", précise le service de communication du groupe People & Baby qui dit "prendre cette situation très au sérieux".