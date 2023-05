Détention : "Ce sont des moments riches en humanité", assure un visiteur de prison en Ille-et-Vilaine

Ils sont des maillons essentiels du quotidien en prison. Une trentaine de bénévoles sont visiteurs de prison en Ille-et-Vilaine. Ils vont à la rencontre des détenus de Rennes-Vezin, Saint-Malo ou encore de la prison des femmes et l'association recherche de nouveaux bénévoles pour assurer ces visites. Laurent Couasnon, le Président de l'association des visiteurs de prison en Ille-et-Vilaine, était l'invité de France Bleu Armorique, ce lundi 22 mai.

France Bleu Armorique : Vous rencontrez régulièrement des détenus, de quoi parlez-vous ensemble ?

Laurent Couasnon : C'est très variable. C'est la personne détenue qui mène la conversation, en quelque sorte. On parle de son quotidien, quelquefois, on parle de sujets légers, quelquefois, on parle de choses graves. On parle aussi des raisons qui les ont emmenés en détention, on parle aussi des victimes. C'est extrêmement varié.

Ce sont des échanges forts, des rencontres riches ?

Oui, ce sont des moments forts. C'est vrai que c'est important de leur accorder une attention soutenue. On fait souvent des rencontres qui sont riches en émotion, mais aussi en humanité. D'une façon générale, ce ne sont pas des rencontres anodines.

Comment vous êtes devenu visiteur de prison ? Qu'est-ce qui vous a amené à prendre ce rôle ?

Quand j'étais enfant, je passais régulièrement au pied des hauts murs de la prison des femmes. Et puis, à la fin des années 1970, il y a eu toute une formation à Rennes qui s'intitulait "La prison est dans la ville". J'ai appris à ce moment-là, d'une part, qu'il existait des visiteurs de prison et d'autre part, j'ai pris conscience du fait que les gens qui étaient en prison étaient pour la plupart des gens qui avaient eu moins de chance que moi dans la vie. Et donc j'ai été visiteur pendant cinq ou six ans, puis j'ai arrêté pendant une trentaine d'années parce que mes activités professionnelles et familiales ne me permettaient plus de continuer. Puis j'ai repris il y a onze ans. En tant que visiteurs, nous nous rendons en prison une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours, et nous accordons selon les établissements pénitentiaires. Personnellement, je vois trois personnes détenues et j'accorde trois quarts d'heure à chacune, ce qui me permet de bloquer ça dans une demi-journée.

Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement ?

Ça m'apporte le fait de savoir que je ne perds pas mon temps. Les détenus sont très reconnaissants du temps qu'on vient passer avec eux. Ça m'apporte aussi le fait de mieux d'avoir une vision sur eux et sur l'humanité qui est certainement plus riche que ce que je pouvais penser en tolérance.