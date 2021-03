Détention et Covid-19 : "il y a une lassitude" remarque Valérie Mousseef, la directrice de la prison de Varces

L'épidémie de Covid-19 n'a pas de frontières et a touché les prisons. Mais comment se passe la vie quotidienne dans ces lieux de privations de liberté en pleine pandémie ? A la maison d'arrêt de Varces, cela a permis de diminuer la population carcérale par exemple. Valérie Mousseeff, la directrice de la prison, était notre invitée ce vendredi matin sur France Bleu Isère.

France Bleu Isère - La prison, lieu de promiscuité, mais qui, mine de rien, a aussi énormément d'échanges avec l'extérieur. En début de crise, les familles notamment, mais aussi les personnels, nourrissaient les pires inquiétudes. Finalement, quel bilan au bout de cette année de crise sanitaire à Varces ?

Valérie Mousseeff - La situation a beaucoup évolué entre le premier confinement, le deuxième confinement et aujourd'hui. Mais le bilan reste globalement positif puisque si l'on regarde le bilan chiffré, on a eu seulement deux personnes détenues contaminées, en arrivant d'ailleurs à casser la chaîne de contamination et ne pas permettre au virus d'aller en détention puisque ça s'est passé au niveau du quartier arrivants. J'ai eu sept personnels qui ont été positifs au coronavirus et six partenaires. Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il n'y a plus qu'un seul partenaire, un ouvrier de chantier, qui est positif au coronavirus.

Réussir à casser les chaînes de contamination, c'est très important. Il y a 270 détenus à Varces, un taux de surpopulation, comme on appelle, de 130%. 160 personnes y travaillent, dont 109 surveillants. Est-ce que vous avez de la place et comment faites-vous pour isoler la personne qui arrive et qui serait malade ?

On a des procédures très strictes en termes d'arrivants puisqu'on a mis en place déjà il y a longtemps une période de quarantaine des personnes détenues qui arrivent au niveau du quartier arrivants. C'est-à-dire que, concrètement, pendant sept jours la personne détenue est isolée. Et à la fin des sept jours, elle est reçue par l'unité sanitaire, qui dépend d'ailleurs de l'hôpital de Grenoble, qui la reçoit en consultation médicale, qui pratique un test et qui nous délivre un certificat médical d'aptitude à la détention. De manière à ce que l'on puisse s'assurer que toute personne détenue est bien saine et sans virus.

Vous avez assez de place pour faire respecter cette quarantaine ?

Oui, alors, le premier confinement a été la période la plus difficile avec une fermeture totale du site. La mesure inédite de fermeture des parloirs a permis quand même une baisse d'effectifs grâce à une vague de libération anticipée, puisqu'on a eu 100 personnes détenues en moins. On était plutôt à 370 détenus. On est aujourd'hui à 270 détenus. Donc ces 30% gagnés comme vous le disiez tout à l'heure, sont extrêmement importants, notamment pour multiplier les cellules où les personnes détenues sont seules en cellule.

Les gestes barrières sont de mise pour les prisonniers comme pour les personnels. Est-ce que tout ça arrive à s'organiser et à être bien respecté ? Le port du masque et lavage des mains notamment.

Oui, on applique les gestes barrières très, très, scrupuleusement. Il faut voir qu'aujourd'hui toutes les activités ont repris à l'intérieur de la prison, sauf les activités culturelles. Effectivement, le masque est imposé aux personnes détenues, au personnel à l'extérieur et au personnel pénitentiaire. Par exemple, si un détenu refuse de mettre son masque en sortant de cellule, puisque qu'on l'impose à la sortie de cellule, soit il est reconduit au niveau de sa cellule, soit, on a eu quelques cas isolés de récalcitrants, on envisage même une action disciplinaire. C'est pour dire qu'en fait, on ne laisse absolument rien passer en terme de gestes barrières.

Il y a aussi une cantine. Vous avez encore un réfectoire en prison et il n'est pas fermé. Comment on fait pour faire manger tout le monde ?

Les personnes détenues mangent en cellule. Elles n'ont pas de cantine. Ce n'est pas comme dans les séries, donc ils mangent en cellule. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a une distribution qui est assurée quotidiennement au niveau des cellules. Par contre, pour les personnels, il y a des règles nouvelles qui ont été mises en place dans les salles de restauration et on a notamment ouvert de nouveaux espaces de restauration pour bien faire appliquer une distance de deux mètres sans port du masque. Et ça a marché puisque, finalement, on n'a pas eu de cas. On n'a eu aucun cas de contamination sur le lieu de travail des personnels.

Dans les parloirs, comment ça se passe exactement ?

Alors, les parloirs, je vous disais qu'ils avaient été fermés. On est passé par plusieurs phases. Ils ont été rouverts d'abord sans contact, mais maintenant avec un dispositif de séparation. C'est-à-dire que vous avez un dispositif qui sépare complètement la famille et la personne détenue. Cela évite tout contact physique. Alors, c'est quelque chose d'assez difficile pour les personnes détenues depuis déjà de nombreux mois. Mais justement parce que c'est difficile, l'administration pénitentiaire a mis en place des mesures pour essayer d'aider à mieux vivre cela. Par exemple, on a mis en place la téléphonie dans toutes les cellules l'été dernier. C'était quand même un très gros chantier. On va mettre en place bientôt un visiophone pour que les familles qui sont à distance puissent avoir l'image de la personne détenue. Et on a mis en place en janvier la réservation des parloirs par Internet.

Essayer effectivement de remonter le moral. Valérie Mousseeff, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les activités ont toutes lieu, c'est-à-dire que les détenus peuvent faire du sport, en salle ils peuvent suivre leur formation ?

Oui. Alors, à la prison de Varces, on n'a pas de stade mais un gymnase. Les activités sportives ont lieu mais en petits groupes. Elles ont lieu par étage. On pratique beaucoup la sectorisation. Et puis, par exemple, on pratique des sports de raquettes qui sont des sports à distance. Il y a plus de sports de contact comme le football. Il y a du crossfit. Finalement, ça a été l'occasion de tester des nouveaux sports qui n'avaient pas été testés jusqu'à présent. La formation professionnelle a lieu. L'enseignement se passe également, mais par étage.

Les détenus ont le moral ou pas ?

Je ne crois pas qu'il y ait de peur de la contamination du virus parce qu'ils sont conscients du fait qu'on a réussi à maîtriser l'entrée du virus. Par contre, c'est vrai qu'il y a une lassitude, comme partout, qui se fait sentir. Et peut-être des fragilités individuelles quand même qui ne s'améliorent pas avec cette crise sanitaire.

Les prisons sont concernées par la vaccination, comme tout le reste de la population. Et selon le même schéma, c'est-à-dire avec les mêmes priorités. Vous avez des détenus de plus de 75 ans ?

Non, aucun détenu de plus de 75 ans et je n'en ai que trois de plus de 65 ans. L'âge moyen est de 31 ans.

Et parmi les personnels ?

On n'en a pas. On suit les mêmes règles que celles édictées par le ministère de la Santé. Il n'y a pas de priorisation des personnels dans les campagnes de vaccination. Et donc, ils attendent leur tour.