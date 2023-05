Détenus et choristes de la Coopé réunis dans une chorale éphémère à la prison de Riom

Jean-Yves Touratier chef de chœur de la Grande Chorale de la Coopé mène cette chorale mêlant détenus et chanteurs de l'extérieur.

Une chorale en prison, c'est une première au centre pénitentiaire de Riom. Pendant six mois, à raison de deux heures de chant, toutes les deux semaines, six détenus ont ainsi répété dans le huis clos de la détention. Un travail sur le répertoire de la Grande Chorale de la Coopé , piloté par son chef de chœur, Jean-Yves Touratier. Objectif final : un double concert, en prison, où ils ont chanté avec dix choristes de cette chorale clermontoise.

Après six mois d'atelier, les détenus ont pu donner un concert au sein de la prison avec un groupe de dix choristes de l'extérieur. - DR

Tous étaient volontaires pour participer à cet atelier. Finaliser le projet par un concert avec des choristes de la Grande Chorale de la Coopé, c'est aussi goûter à la vie normale.

Cet atelier chorale a été initié par le Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) et la Coopérative de Mai , avec le soutien financier de la Drac (Direction régionale des affaires culturelles). C'est un outil à la fois pour construire un projet collectif et reprendre confiance en soi.

Près de 600 personnes incarcérées à Riom

Le centre pénitentiaire de Riom a ouvert en 2016. A l'époque il est particulièrement novateur car c'est un des rares établissements à "réinsertion active" : certains détenus ont la clé de leur cellule et peuvent, jusqu'à une certaine heure, aller et venir d'eux-mêmes pour rejoindre leur travail ou activités. Le quartier femme compte une trentaine de détenues, dont des mamans avec leur bébé.

A son ouverture, le centre pénitentiaire de Riom ne comptait que des cellules individuelles. Aujourd'hui, il peut y avoir des lits superposés avec plusieurs détenus dans une même cellule. La prison n'est pas épargnée par la surpopulation carcérale, même si elle reste faible comparée à d'autres établissements a pu constater le bâtonnier de Clermont, Me Isabelle Dubois, qui l'a visitée récemment.

Dans les cellules, la télévision diffuse un canal interne. Une chaîne d'information gérée par l'un des détenus du centre pénitentiaire de Riom.

