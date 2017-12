En France, près d'un million de personnes sont placées sous protection juridique (tutelle, curatelle ou mesure de sauvegarde judiciaire). La tutelle est destinée à protéger les intérêts d’une personne dite "vulnérable", c’est-à-dire dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées et qui ne peut gérer seule ses biens.

Un tuteur a quasiment tous les pouvoirs. Il gère l’argent de poche de son protégé, ses moyens de paiement, paye ses factures d’électricité, son loyer ou sa maison de retraite, gère son patrimoine et peut même vendre sa maison. En 2007, la loi a tenté de professionnaliser l'activité de tuteur. Mais des dérives persistent, et parmi elles, le placement sous tutelle abusif.

Une expertise médicale bouclée en 10 minutes

Une personne peut être mise sous tutelle alors que son état ne le justifie pas. C'est ce qui est arrivé à Nathalie, 50 ans, placée sous tutelle suite au signalement d’une assistante sociale en décembre 2016. Elle ne l’apprendra que quatre mois plus tard, à son grand étonnement : "L'Union Départementale des Associations Familiales a saisi mon compte. Je n'ai jamais été convoquée par la justice et je ne connais pas cette association. Mais j’ai résisté".

Pendant huit mois, Nathalie a contesté sa mise sous tutelle, avec l'aide de l'AFCAT, l’association Française contre les abus tutélaires, dont le président, Claude Petit, raconte : "un médecin désigné par le juge est venu la voir et a établi en 10 minutes un rapport d'expertise légal. Un de nos avocats a pris le dossier, et lui a fait passer une véritable expertise qui a conclu que cette personne ne relevait pas d'une mesure de protection juridique. Malgré cela, la juge des tutelles a demandé une contre-expertise, qui a confirmé la première". La tutelle a été levée en octobre 2017, après huit mois de bras de fer.

"On lui donnait les vêtements des patients décédés"

Parmi les dysfonctionnements du système des tutelles, il y a de nombreux cas de négligences de la part des tuteurs.

Certains "oublient" de donner de l’argent de poche à la personne placée sous leur protection, ou estiment qu’elle n’en a pas besoin, parce qu’elle vit dans une maison de retraite. Sans argent, ces personnes ne peuvent plus se payer leur abonnement à leur revue préférée, ou s’acheter à manger pour celles qui habitent encore chez elle. Parfois, ces négligences peuvent avoir des conséquences graves.

Un juge des tutelles à la retraite se souvient d’une situation qui l’a particulièrement choqué : "C’était une personne sous tutelle qui vivait dans une maison de retraite. Elle n’avait plus de vêtements à sa taille, plus rien à se mettre. Son tuteur ne lui achetait pas de vêtements, c’était inadmissible. L’hôpital n’avait pas d’autre choix que de lui donner les vêtements d’autres patients décédés."

Un rapport assassin de la Cour des Comptes

Ces négligences sont suffisamment nombreuses pour que la Cour des comptes s’en alarme en octobre 2016 dans un rapport très sévère au titre explicité : "La protection juridique des majeurs : une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante".

La négligence des tuteurs est un des sujets sur lesquels le Défenseur des Droits est très sollicité. Parmi les cas les plus fréquents, des personnes âgées dont le dentier se casse. Leur tuteur ne leur envoie pas d’argent pour le faire réparer, et ça dure des mois. Résultat, ces personnes sont obligées de manger des purées et finissent par souffrir de carences alimentaires. La même chose se produit avec des appareils auditifs cassés et laissés en l’état pendant plusieurs semaines. Le Défenseur des Droits parle d’une forme de maltraitance.

"C’est tentant de ne pas déclarer un bien dans l’inventaire"

Dans le système de tutelles, l'escroquerie est possible lors d’une étape-clé de la mise sous protection judiciaire : l’inventaire. Dans les trois mois qui suivent sa désignation, le tuteur doit faire l’inventaire des biens de la personne dont il a la protection : ses comptes en banque, ses meubles, ses biens immobiliers, etc.

Selon le juge des tutelles à la retraite précédemment cité, il est facile pour un tuteur indélicat de détourner des biens : "Il suffit de ne pas les déclarer dans l’inventaire. Un jour, _j'ai appris au bout de quinze mois qu'une personne sous tutelle avait des tableaux de maîtres_. Le tuteur m'a expliqué qu'il ignorait leur existence. Imaginons qu'il ait vu ces Renoir et ces Picasso, c'était très tentant de ne pas les mettre dans l'inventaire".

Un réseau d’évasion de meubles

Cette escroquerie peut aller plus loin, avec des réseaux très organisés. La journaliste Valérie Labrousse, auteur du livre d'enquête "Les Dépossédés", a découvert "un réseau immense d'évasion de meubles de majeurs protégés en Normandie. Les complicités sont multiples entre le commissaire-priseur, le brocanteur, l'antiquaire, qui vont estimer, payer, emporter, jeter, revendre… cela va de la commode Louis XVI aux photos de famille."

Et les escroqueries peuvent aller encore plus loin, avec la vente de biens immobiliers, à bas prix et pour des raisons pas toujours très claires. Claude Petit, le président de l’AFCAT, est régulièrement alerté sur ce type de dossiers :

"Des personnes sont placées dans des établissements et il est procédé à la vente de leur propriété. Le motif souvent évoqué est qu'il faut payer les séjours en établissement hospitalier. Il y a quand même un doute : dans la mesure où une propriété est vendue bien en dessous de la valeur marchande. On peut supposer que c'est un arrangement entre l'agent immobilier et la personne en charge du dossier de tutelle". L’agent immobilier peut ensuite revendre ce bien avec une plus-value conséquente. La Cour des comptes souligne d’ailleurs que la vente de maisons ou d’appartements est un des domaines où il peut y avoir le plus d’abus.

3 400 dossiers pour 1 seul magistrat

Pourquoi ces dérives échappent-elles aux contrôles ? Une des raisons principales est l’insuffisance des moyens. Chaque année, les tuteurs doivent fournir les comptes de leurs protégés au tribunal d’Instance pour justifier de leurs dépenses. Mais pour effectuer ce travail, le personnel manque cruellement. Anne Caron-Déglise, présidente de la Chambre des Tutelles de la Cour d’Appel de Versailles, constate :

"Les juges des tutelles ne consacrent en moyenne qu'un peu plus du tiers de leur temps aux mesures de protection. On évalue à 3.400 dossiers le nombre de situations suivies par un magistrat. C'est une insuffisance criante de possibilité de suivi. Les juges disent qu'ils le font le mieux possible mais ils n'ont pas suffisamment de temps."

Des recours difficiles, voire impossibles

De leur côté, les personnes sous tutelle peuvent difficilementcontester leur tuteur, du fait de son pouvoir de gestion de leur argent. Valérie Labrousse explique :

"Comment faites-vous pour demander à votre tuteur de vous permettre de payer un avocat qui devrait porter plainte contre lui ? Idem si vous voulez bénéficier de l’aide juridictionnelle : c'est le tuteur qui détient les papiers nécessaires à la constitution du dossier pour désigner un avocat."

Pour résoudre ces dérives, certains pensent qu'il faut mieux encadrer la profession qui n’a pas de charte de déontologie. Au ministère des Solidarité, un groupe de travail planche depuis plusieurs mois sur l’éthique de la profession.

Retrouvez l'enquête de la Cellule Investigation par Laetitia Cherel sur le site de France Inter.