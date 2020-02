Deuil autour du décès d'un enfant : "il faut élargir le congé aux proches, pas seulement les parents"

Les députés LREM proposent un "congé universel de trois semaines pour tous les actifs" qui vivent le deuil d'un enfant, après avoir voté contre l'allongement de ce congé il y a une dizaine de jours. On en parle avec le président de l'association Elisabeth Kübler Ross France, qui est castelroussin.

Au delà du débat politique du moment, avec notamment le rétropédalage de la majorité, le docteur Mignot espère que ces discussions autour du deuil de parents venant de perdre un enfant va permettre de faire parler de ce sujet difficile. Le médecin castelroussin est président de l'association Elisabeth Kübler Ross France, qui vient en aide aux parents qui doivent faire le deuil d'un enfant. Les députés LREM proposent justement ce mardi un "congé universel de trois semaines pour tous les actifs", et ce une dizaine de jours après avoir voté contre le congé existant, qui propose aujourd'hui cinq jours. "L'aspect politique m'intéresse peu, ce qui m'intéresse c'est le soutien de la société vis à vis de ces parents. Faut-il d'ailleurs apporter du soutien seulement aux parents ? Qu'en est-il des frères et soeurs par exemple ? Et qu'en est-il des décès violents, par exemple un suicide ? Il faut étendre le débat".

Le deuil n'est pas une maladie, pourquoi prescrire un arrêt maladie ?

Selon le docteur Mignot, ce n'est pas au médecin de prescrire un arrêt de travail. "il faut permettre aux gens qui ne sont pas en capacité de travailler de s'arrêter, et à ceux dont l'équilibre financier du foyer est menacé d'avoir une allocation." Pour lui un drame fait beaucoup de victimes, pas seulement les ascendants directs, il faut donc élargir le deuil aux proches.