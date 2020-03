Deuil d'un enfant : le Sénat porte, à l'unanimité, le congé à 15 jours

Ce sujet douloureux avait fait l'objet d'un couac de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale fin janvier. Les députés avaient refusé d'étendre le nombre de jours de congé pour le deuil d'un enfant en rejetant un amendement de l'opposition

15 jours de congés après la mort d'un enfant

Ce mardi, le Sénat - dominé par l'opposition de droite - a voté à l'unanimité, avec le soutien appuyé du gouvernement, une proposition de loi portant à 15 jours, contre cinq jusqu'à présent, le congé pour le deuil d'un enfant.

L'âge limite du jeune décédé a été fixé à 25 ans.

La proposition de loi votée en première lecture au Sénat - avec les modifications proposées à la fois par la rapporteure et le gouvernement - comporte désormais également un éventail de dispositions pour améliorer les droits sociaux des familles endeuillées.

Le retour du texte devant les députés est prévu le 7 avril. Et il ne devrait, cette fois, pas y avoir de couac.

6.500 enfants et jeunes de moins de 25 ans sont morts en France en 2017, dont environ 2.700 âgés de moins d'un an et 2.400 âgés de 15 à 24 ans, selon les données de l'Insee.