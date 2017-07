Deux A400M de la base d'Orléans au-dessus de la tête de Donald Trump

Deux A400M de la base aérienne de Bricy à côté d'Orléans vont participer au défilé militaire de ce 14 juillet, au-dessus des Champs-Elysées, à Paris. Le tout sous les yeux du président américain Donald Trump, invité d’honneur d’Emmanuel Macron.

Comme chaque année depuis sa mise en service dans l'armée de l'air en 2013, un A400M de la base aérienne orléanaise va participer au défilé militaire de ce 14 juillet, au-dessus des Champs-Elysées. Ce sont même deux avions de la base aérienne de Bricy, près d'Orléans, qui vont cette année voler dans le ciel de Paris.

L'ordre de départ du défilé aérien - armée de l'air

La Patrouille de France ouvre le défilé avec son panache bleu blanc rouge. Il démarrera dès que le président de la République aura pris place dans la tribune d’honneur : c’est le moment « H », il sera normalement 10 h 30. Et 7 minutes plus tard, les deux A400 M passeront au-dessus des Champs-Elysées, les deux Atlas voleront à 330 km/h et à seulement 300 mètres du sol. Ils auront décollé de la base orléanaise à 9h16. Tout est réglé à la seconde : 63 avions effectueront d'abord des rotations autour de la capitale puis se lanceront dans un couloir aérien long de 60 kilomètres. Une fois la place de la Concorde derrière eux, les deux A400 M rejoindront ensuite le Loiret pour un dernier défilé où ils passeront au-dessus des principales villes du département, avant de rejoindre leur base à Bricy.

Onze A400M sont stationnés à la base aérienne de Bricy dans le Loiret

Aujourd’hui, l’Armée de l’Air dispose d’une flotte de onze A400M. Fin 2019, elle devrait en compter quinze. L’Armée a pour objectif final de disposer de cinquante A400M, atouts essentiels à la projection des forces armées. Depuis 2 ans, l'A400M réalise régulièrement des opérations de ravitaillement logistique sur les théâtres d'opérations au Sahel et au Moyen-Orient, prenant part aux opérations Barkhane et Chammal.

Il y a deux mois, l'A400M était aux Etats-Unis

Alors que Donald Trump assistera au défilé à l'occasion des 100 ans de l'entrée en guerre des alliés aux côtés de la France, l’A400M a assuré le soutien logistique de la tournée de la Patrouille de France aux États-Unis, il y a deux mois. Environ 25 tonnes de matériel et une soixantaine de passagers ont été transportés durant les 24 étapes de la tournée.