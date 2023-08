Deux adolescents grièvement blessés dans un accident de la route dans l'Orne

Deux jeunes de 16 et 17 ans grièvement blessés près d'Alençon après une collision entre leur 2 roues et une voiture

L'accident s'est produit vers 18h15 sur la zone artisanale du Londeau à Cerisé tout près d'Alençon. Deux jeunes de 16 et 17 ans circulent sur un deux-roues quand ils sont percutés sur une voie de décélération par une voiture. Le pilote est grièvement blessé, hospitalisé en urgence absolue. sa passagère est plus légèrement blessée. La conductrice de 78 ans est indemne et a refusé d'être pris en charge par les secours..