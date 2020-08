Deux aires de grand passage fixes pour les gens du voyage seront installées à Toulouse et sa métropole

Toulouse Métropole veut en finir avec le système actuel des aires de grand passage. Deux aires fixes seront installées, à la place des aires "tournantes", mises en place lors de la dernière mandature. Le dossier devrait être étudié à partir de la rentrée, pour être mis en place en 2021 ou 2022.

Jusqu'à 800 personnes accueillies

Les aires de grand passage peuvent accueillir jusqu'à 800 gens du voyage entre mai et octobre, lors des grands déplacements pour les rassemblements religieux ou traditionnels. Jusqu'ici, un tirage au sort détermine la commune parmi les 36, hors Toulouse, qui accueille la seconde aire. De quoi provoquer des débats parfois enflammés entre élus.

"On a observé que les communes tirées au sort se retrouvaient dans l'impossibilité de proposer une aire de grand passage, explique le maire de Blagnac Joseph Carles. On disait on passe au suivant. Je ne veux pas dire que ces raisons n'existent pas, mais on ne peut pas être en permanence à quelques mois de l'arrivée des grands passages, on ne sait pas où on va les accueillir. A un moment il va falloir qu'on pose sur la table la question de la solidarité métropolitaine."

C'est dans sa commune que cette année, les grands passages devaient être accueillis. Compte tenu de la situation sanitaire, il n'y aura pas beaucoup de personnes, elle pourrait donc être utilisée à nouveau l'année prochaine, provisoirement. Mais son maire ne s'oppose pas à ce qu'elle soit éventuellement pérennisée, malgré un terrain situé dit-il, en zone inondable.

"Aujourd'hui, tout reste ouvert"

Pour l'heure, aucune piste n'est officiellement avancée, du côté de la métropole. "Tout reste ouvert", assure Karine Traval-Michelet, maire de Colomiers et deuxième vice-président de la métropole. "On se rend compte dans le bilan que ça nécessite d'être tout le temps en action, tout le temps en recherche, explique-t-elle. Selon les communes accueillantes de trouver et aménager les terrains, et de ne pas avoir une visibilité sur le long terme y compris pour les gens qui bénéficient de ces grands passages."

Les aires de grand passage fixes devraient également être moins coûteuses pour la collectivité. L'année dernière, la métropole a dépensé plus de 350.000 euros en investissement et fonctionnement pour les deux aires.