Deux Amiénois distribuent de l'eau aux sans-domicile fixe pour les aider à supporter la chaleur

Il fait chaud dans la Somme en ce début d'été. Et comme en hiver, vivre dans la rue reste une épreuve sous ces fortes chaleurs. Pour aider les sans-abris du centre-ville d'Amiens, Serge Ducasse, et c'est une initiative personnelle, a distribué des bouteilles d'eau aux plus nécessiteux ce samedi après-midi. Il était accompagné de son ami Kader et de leurs enfants.

Deux packs d'eau dans les mains, le reste dans le coffre de sa voiture, les deux compères partent "à la chasse". "Je n'aime pas parler comme ça mais ceux qui sont dans le besoin on va vers eux", raconte Serge Ducasse. Certains refusent l'aide apportée par Serge et Kader. "On insiste pas", explique Kader, "mais on repasse plus tard et on repropose", dit-il encore.

Après quelques mètres effectués en centre-ville d'Amiens, Serge et Kader ont déjà tout donné. "Voir leurs réactions quand on leur offre de l'eau, les entendre nous dire merci, ça n'a pas de prix. Je dis toujours que la misère c'est du 1er janvier au 31 décembre toute l'année", raconte Serge. "On parle souvent des sans abris l'hiver pour se donner bonne conscience, pour se dire qu'on a fait une bonne action et qu'on va donc passer de bonnes fêtes de Noël. Mais l'été, en plus quand il fait chaud comme ça, il y a des gens qui meurent de déshydratation et d'insolation", poursuit-il.

🌡☀ 💧 Réécoutez le reportage France Bleu Picardie lors de la distribution d'eau aux sans-abris du centre-ville d'Amiens

Distribution d'eau pour les sans-abris du centre-ville d'Amiens Copier

Assis contre un mer juste à côté du fast-food, Serge et Kader croisent Manu, à la rue depuis plusieurs années. Il accepte volontiers une bouteille et Serge, ému par sa réaction, lui donne un pack entier. "Ouais je lui ai répondu : "Sérieux ?" Je ne m'y attendais pas, ça fait du bien", raconte Manu.

"C'est une honte" — Manu, vit dans la rue depuis plusieurs années à Amiens

"Les gens ne prêtent pas assez attention aux SDF. Ils font semblant de ne pas nous voir, ils ne disent pas bonjour ni merci. Et ça c'est une honte", dit-il encore. "Nous sommes des êtres humains, pas des extra-terrestres", termine Manu.

C'est une rencontre, en 2019, qui a convaincu Serge de passer à l'action. "J'étais faire des petites courses et devant le magasin, il y avait un homme dans le besoin avec son chien. Il me demande de lui prendre à manger pour lui et son chien. Je fais donc le nécessaire et quand j'ai vu le prix de l'eau, je me suis dit que j'allais lui prendre un pack pour lui et son chien. Il n'a pas voulu tout prendre mais j'ai insisté. Et là il m'a grandement remercié. On peut faire beaucoup avec seulement un euro", raconte Serge.

Lors de leur distribution d'eau, Serge et Kader ont croisé Manu, à la rue depuis plusieurs années à Amiens. Se faire offrir de l'eau lui a "fait du bien". © Radio France - Bastien Thomas

Ce samedi après-midi, Serge était accompagné de son ami Kader, rencontré au club de foot où jouent leurs enfants. "J'ai tout de suite accepté d'aider Serge. Et j'aimerais bien aller plus loin encore en créant un collectif pour qu'il y ait des points de distribution d'eau dans toute la ville lorsque c'est la canicule et aussi pour alerter les services sociaux, pour qu'ils s'occupent encore plus des sans-abris", précise Kader.

Les deux hommes aimeraient également que la municipalité d'Amiens prenne l'initiative et installe des fontaines à eau accessibles à tous dans la ville.