Deux anciens candidats de Pékin Express de passage en Drôme Ardèche pour leur tour de France contre le cancer

Fabrice et Briac, candidats de la saison 12 de Pékin Express, sont de passage dans la Drôme et en Ardèche pour leur tour de France des rencontres. Ils ont décidé d'aller rencontrer les gens qui les soutiennent sur les réseaux sociaux tout en levant des fonds pour la Ligue contre le cancer.

L'objectif c'était de récolter 10 000 euros en parcourant 10 000 kilomètres à vélo et en dormant chez l'habitant. L'objectif est déjà atteint alors que Fabrice et Briac ne sont qu'à la moitié de leur parcours ! Tous deux se sont rencontré lors de la saison 12 de Pékin Express, ils constituaient le binôme d'inconnus qui ne se connaissait pas au début de l'aventure. Une très forte amitié est née entre eux.

Ensemble, ils voulaient partir à la rencontre de tous ceux qui ont suivi leurs aventures sur les réseaux. Alors comme l'explique Fabrice, autant profiter de leur notoriété pour récolter des fonds contre le cancer : "Une belle cause surtout qui est nationale et où les gens sont tous touchés plus ou moins dans leur famille. Ça nous tenait vraiment à cœur, on s'est dit : on va finir cette belle histoire qui nous lie depuis deux ans tous les deux alors que c'était pas gagné dès le départ."

Fabrice et Briac avec leur comité d'accueil à Valence © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Sur la route, comme lors de Pékin Express, ils continuent de faire de belles rencontres, raconte Briac : "Il y a plein de de rencontres aussi bien loufoques que touchantes, je me rappelle d'un certain Jean-Claude, qui était 6 mois auparavant sur un lit de mort et qui a fait 56 km avec nous sur les routes de Normandie, le long d'Omaha Beach c'était incroyable."

Direction Privas

Depuis hier le duo roule entre la Drôme et l'Ardèche. Une étape importante pour Fabrice, qui est ardéchois. Pendant deux jours, ils ont été accompagnés par deux pompiers volontaires d'Anneyron, fans de l'émission : "_Quand on a su qu'ils faisaient ça pour la Ligue contre le cancer, on s'est dit qu'on allait participer_, on trouvait ça normal. Et puis comme on les suit et qu'on les aime bien bah c'est top quoi. Et puis ça reste des gens accessibles, des gens simples", raconte Baptiste, l'un des deux pompiers.

Ce mardi 15 juin, Fabrice et Briac prennent la direction de Privas, où ils seront accueillis par un grand jeu en centre ville, organisé par les enfants de l'école Saint Joseph. Des stands de prévention contre le cancer seront également disposés en ville.