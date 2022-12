Deux anciens salariés de Bougre d'âne, lancent La table des Matrus à Saint-Etienne

Un nouveau restaurant, La table des Matrus, ouvre ce jeudi 1er décembre à Saint-Etienne, rue du Grand Gonnet, en lieu et place du Bougre d'âne qui a fermé il y a quelques mois. Première originalité : ce sont deux anciens salariés du Bougre d'âne qui se lancent dans cette nouvelle aventure "Nous sommes plutôt sereins, confie le chef de cuisine Mattéo Ravel, on a la chance de connaître l'établissement, de connaître les lieux et d'avoir aussi quelques têtes qu'on connaît dans la clientèle. C'est toujours rassurant".

A seulement 19 ans, Mattéo devient donc son propre patron et veut offrir à ses clients une cuisine paysanne semi-gastronomique : "On essaie de travailler des produits que les gens n'ont pas l'habitude de voir sur les tables de tous les restaurants. Vous ne trouverez pas de filet de bœuf et d'entrecôte, parce que ce sont des morceaux qui sont aujourd'hui hors de prix et très prisés. Par contre, il y a plein de plats, de morceaux, qu'on retrouve moins et qui sont tout autant savoureux".

Pour l'ouverture, un restaurant plein et de la pintade de Bresse au menu

Dans un premier temps, les deux associés seront les seuls à travailler à La table des Matrus. "D'abord parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, dans le milieu de la restauration le recrutement est assez compliqué. On est en grand manque de personnel, explique Mattéo Ravel, après, on verra avec le temps si jamais on a énormément de monde et qu'on trouve à recruter assez rapidement, peut être qu'on embauchera, on ne sait pas".

Coût d'un menu, de 35 -45 euros, dans un restaurant qui sera ouvert uniquement le soir et qui peut accueillir 25 à 30 couverts.