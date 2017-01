Deux ans après l'attentat de Charlie Hebdo, Tarek Oubrou l'imam de Bordeaux invité de France Bleu Gironde ce lundi matin

Souvent appelé l'imam de la République pour ses positions progressistes, dans la ligne de mire de Daesh, Tarek Oubrou l'imam de Bordeaux est l'invité de la matinale de France Bleu Gironde ce lundi matin, deux après après l'attentat de Charlie Hebdo et de l'Hyper Casher.

Que reste-t-il de l'esprit "Je suis Charlie", deux ans après les attentats qui avaient fait 17 morts en trois jours, d'abord dans les locaux du journal satirique puis à Montrouge et à l'Hyper Casher à Paris ? Tarek Oubrou l'imam de Bordeaux souvent surnommé l'imam de la République est l'invité de France Bleu Gironde ce lundi matin entre 8h et 8h30.

Sa tête est mise à prix par Daesh

Tarek Oubrou est sur la liste noire des hommes à abattre de Daesh mais il refuse toute protection policière. Il explique qu'il ne veut pas donner satisfaction aux terroristes et que la France ne doit pas donner une image de vulnérabilité. En 2015 puis à nouveau après les attentats du 13 novembre notamment au Bataclan, il affirmait : "plus que jamais nous ne devons pas céder à la peur, à la stigmatisation. Il faut que tout le monde soit solidaire contre ces barbaries, musulmans et non musulmans".

Comment réformer l'Islam, qui est "une obligation" selon lui ? On lui posera la question ce lundi matin sur France Bleu Gironde. Tarek Oubrou prône "un conseil national des imams de France, qui choisiraient l’imam le plus compétent, avec une double compétence, sur la religion et sur le droit".