Deux ans après la dernière épicerie, Champigny-sur-Veude va inaugurer une épicerie associative

L'inauguration de la nouvelle épicerie associative à Champigny-sur-Veude aura lieu ce vendredi soir. Cela faisait deux ans que le village n'avait plus d'épicerie.

"Le petit plus, c'est qu'on aura des produits locaux, des produits bio et des produits plus classiques pour que ce soit à la hauteur de tous les porte-monnaie", explique Nadine Guyot, présidente de la structure associative.

Pour Aurélie Rocher, la maire de Champigny-sur-Veude, l'ouverture de l'épicerie Aux saveurs campinoises va dynamiser le village : "Ça amène du lien social, selon les projets, on pourra aider sous forme de subventions, montrer qu'on les soutient."

L'avantage d'une épicerie associative, c'est qu'il n'y a pas de salaire à verser donc moins de risques financiers. Actuellement, l'association compte une soixantaine d'adhérents dont une vingtaine de bénévoles actifs. Pour le moment, cela ne permettra pas d'ouvrir l'épicerie tous les jours.