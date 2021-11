Deux ans après la mort de Raymond Poulidor, les souvenirs sont toujours intacts à Saint-Léonard-de-Noblat

A Saint-Léonard-de-Noblat, le visage de Raymond Poulidor s'affiche presque partout. Sur la devanture des commerces ou des maisons, comme sur la stèle. Au café Le Miaulétou, sur la place du champ de Mars, on montre avec plaisir sa photo avec le champion limousin. Tout le monde connaissait plus ou moins Poupou. "Régulièrement, il y a des gens qui viennent manger et qui nous demandent si Raymond Poulidor est vraiment né ici" raconte Christophe, le patron. Il les informe donc : Poupou est bien né à Masbaraud Mérignat mais il a vécu dans une maison "à 300 mètres du restaurant" souligne-t-il. "Il y a même des camping-car, des gens qui viennent de loin. On m'en a encore parlé il y a deux jours"

Une Poupoularité toujours pas démentie

Deux ans après la mort du champion, ses amis proches ou lointains se souviennent toujours de lui. "Il y a une très grande émotion" encore aujourd'hui souligne Claude Louis, le président de l'association des Amis de Raymond Poulidor. "Raymond respectait les adversaires, le public, restait digne en toute circonstance" raconte l'homme, qui souligne la vraie "Poupoularité" du champion. "Il était fidèle à ce jeune paysan des terres de la Creuse" explique Claude Louis.

"Même au sommet de la gloire, il restait toujours le petit paysan des Granges Rouges"

"Il aurait pu partir au soleil" ajouter Bernard Verret, auteur d'une biographie sur Raymond Poulidor et proche du champion. "Il ne l'a pas fait. Il est resté fidèle à Saint-Léonard-de-Noblat et Sauviat-sur-Vige" ajoute-t-il.

Des hommages sur les courses du Limousin

Raymond Poulidor n'est pas aimé que pour sa personnalité, si exceptionnelle soit-elle. Ce sont ses gloires sur le vélo qui font sa légende. Le duel avec Jacques Anquetil sur les pentes du Puy-de-Dôme, ou encore les courses gagnées partout dans le monde suscitent des hommages : lors de la prise du maillot jaune par son petit-fils Mathieu Van der Poel, lors de l'étape de fin du dernier Tour du Limousin...

Alors que de nombreux stades ou rues portent le nom de Raymond Poulidor, le président de l'association des Amis de Raymond Poulidor salue ces initiatives. "Il y a des villes, des départements qui songent à rappeler le souvenir de Raymond Poulidor. Plus proche de nous, l'an prochain sera fêté le 70e anniversaire du Bol d'Or des Monédières. Certes, cette course est en souvenir de Jean Ségurel, mais c'est aussi le souvenir de Raymond Poulidor, qui a écrit de belles pages sur ces routes de Corrèze" réfléchit Claude Louis. Le sujet sera évoqué lors de l'assemblée générale de l'association des Amis de Raymond Poulidor, qui sera la première depuis la mort du champion cycliste.