Deux ans après le début du premier confinement, ces Isérois nous racontent leurs souvenirs

Comment avez-vous vécu le premier confinement ? France Bleu Isère est allé poser la question à des Isérois, deux ans après jour pour jour le premier jour de cette période si spéciale. Rappelez-vous : tous les commerces fermés, le télétravail obligatoire pour tous ceux qui le pouvaient, l'école à la maison et l'interdiction de dépasser un rayon d'un kilomètre autour de chez soi. Alors qu'aujourd'hui, la pandémie semble être un peu plus derrière nous, avec dernièrement la levée du port du masque en intérieur, ces Isérois nous racontent leurs souvenirs.

Un silence total, en ville comme à la campagne

Lucie se rappelle de la matinée de ce 17 mars 2020 : "dans les rues, c'était un peu l'euphorie, les gens étaient un peu en panique, il fallait faire les courses, tout ça...", avant le silence total à partir de la mi-journée. "C'était bizarre, ça faisait franchement bizarre, en fait c'est passé de la panique à plus rien mais vraiment plus rien", ajoute-t-elle. Même impression pour son amie Marion, qui elle était à la campagne. "Même à la campagne, il n'y avait plus aucun bruit, plus aucune voiture ne passait sur les routes, quand on avait le droit de sortir pendant une heure, on ne croisait personne et si on croisait quelqu'un, on le croisait de loin... c'était vraiment bizarre !" Au point de parfois un peu mal se regarder se souvient Dolorès, "parce que comme c'était désert, la seule personne qui était dans la rue, on se demandait ce qu'elle faisait là !"

C'est passé de la panique à plus rien, mais vraiment plus rien ! - Lucie

Marion a même eu du mal à retrouver la vie "d'avant", avec une "peur de retrouver la civilisation", après avoir passé deux mois chez elle, quasiment sans jamais sortir.

Pas facile de faire l'école à la maison

Pour Elisa, 14 ans, le plus dur a été de devoir suivre les cours depuis chez elle, et surtout de ne plus voir ses amis en allant au collège. L'école à la maison, "très compliqué aussi", pour Amber, 11 ans : "j'étais en CE2 et à cette époque, ma petite sœur avait seulement un an, alors l'école à la maison, ça a été très compliqué ! Donc moi je dis 'bon débarras' !"

Jean-François lui a été séparé de son amie "pendant 70 jours", raconte-t-il, tous les deux étant dans des villes différentes. "Heureusement, j'avais plein de choses à faire à la maison, dans le jardin, couper du bois : j'ai tout fait, donc au moins je suis tranquille depuis deux ans !"