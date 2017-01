Deux ans après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Casher, "le dialogue inter-religieux avance" en Moselle

Deux ans après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Casher, le grand rabbin de Moselle était l'invité de France Bleu Lorraine ce vendredi. Il participe avec des représentants musulmans et chrétiens au comité inter-religieux créé en Moselle après ces attentats.

Les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercasher, à Paris, c'était il y a deux ans, les 7 et 9 janvier 2015. Le grand rabbin de Moselle Bruno Fizson était ce vendredi 6 janvier l'invité de France Bleu Lorraine, pour nous expliquer ce qui a changé depuis, dans le dialogue inter-religieux, puisque qu'un comité a été créé après ces attentats avec des représentants juifs, chrétiens et musulmans. Pour Bruno Fiszon, qui en fait partie, le bilan de ce comité est positif avec un bémol dans les rencontres avec les jeunes.