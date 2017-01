Deux ans après les attentats parisiens, échange et partage à la mosquée Assalam de Nantes

A Nantes ce dimanche la journée portes ouvertes de la mosquée Assalam de Malakoff ouvre ses portes pour créer l'échange et le partage entre musulmans et non musulmans. Avec une résonance toute particulière puisqu'elle se déroule le jour anniversaire des attentats parisiens de début 2015.

Des dizaines de visiteurs dès le matin. A Nantes ce dimanche, la journée portes ouvertes de la mosquée Assalam de Nantes, quartier Malakoff est couronnée de succès. Pour la deuxième année consécutive elle est organisée pour créer l'échange et le partage entre musulmans et non musulmans. En ce jour anniversaire des attentats parisiens - les 7,8 et 9 janvier 2015, l'attaque des frères Kouachi contre la rédaction de Charlie Hebdo, et celle d'Amedi Coulibay à Montrouge et contre l'Hyper Casher de la porte de Vincennes avaient fait 17 morts- certains bénévoles se demandaient si ils allaient faire le plein.

On s'est posé la question. On s'est dit : mais y' a eu les attentats, est-ce-que les gens vont venir ? - une bénévole à l'accueil de la mosquée

Alors qu'elle heureuse surprise de voir ces dizaines de curieux, étudiants, retraités, en couple et parfois avec des enfants assister attentivement à la visite des lieux !

Depuis les attentats on dit beaucoup de choses sur l'Islam, et moi personnellement je ne connais pas grand chose, j'ai voulu venir voir de l'intérieur - un visiteur nantais

Religion, architecture, histoire, trois thèmes sont abordés.

L'immam Ben Said Belgacem voulait faire de cette journée portes ouvertes un moment d'échange et de partage.

Malheureusement beaucoup de personnes ont des incompréhensions sur la religion musulmane, on est là pour répondre à leurs questions - l'immam de la mosquée Assalam

La mosquée Assalam réfléchit à organiser des journées portes ouvertes tous les trois mois.