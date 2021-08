Deux ans après, un hommage à Redouane à Fontaine

"Rien n'a changé, le manque est encore plus important." Hadjira, la sœur de Redouane s'affaire. Elle apporte les vivres au barbecue, dit bonjour à toutes les familles qui arrivent, conseille chacun sur l'organisation. La jeune femme n'a pas un moment pour elle ce vendredi 6 août, au soir. Quand elle le trouve, s'assoit sur un banc en béton, les larmes lui montent aux yeux. "D'un côté, le temps paraît long, et d'un autre côté, c'est comme si c'était hier. C'est le même dégoût, la même colère."

Un assassinat "gratuit"

Il y a deux ans, son frère, Redouane, 23 ans, était assassiné, à quelques mètres de là, pour une histoire de poignée de main refusée. Aujourd'hui, une plaque, des fleurs et des inscriptions viennent rappeler ce drame. Pour ne pas l'oublier, Hadjira a organisé cette soirée. Au programme, barbecue entre familles, chants, projections de photos et même stand-up. "Mon frère était quelqu'un qui aimait réunir les gens, rassembler, détaille Hadjira. C'est une manière de montrer qui il était."

Une centaine de personnes répond présents, parmi lesquels Koami. Un ancien ami de Redouane. "C'est important de rappeler qu'un jour, ici, il s'est passé un drame, explique le jeune homme, qui s'est depuis lancé dans la chanson. Je ne suis pas dans le pardon, plutôt dans la colère. C'était gratuit."

"Ici, rien n'a changé"

Pour lui, en deux ans, rien n'a vraiment changé ici : "C'est une question de délaissement. Les gens comptent sur eux-mêmes, chacun se débrouille par ses propres moyens. C'est une minorité qui fout la merde, les jeunes de quartier ce n'est pas que la violence qu'ils aiment. Il n'y a rien à faire ici, beaucoup ne sortent jamais de ces tours... Certains s'alcoolisent... Il y a plein de facteurs qui font qu'on en arrive à un drame."

Hadjira, elle, a crée une association contre la violence gratuite. "On n'est pas naïfs, on n'a pas une baguette magique. Mais si on peut changer ne serait-ce qu'un destin..."