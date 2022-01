Covid-19 : deux ans après la première vague, une Francilienne "n'accepte pas" la mort de son père

"Nous sommes face à un deuil traumatique." Deux ans après, la douleur de Julie Grasset reste vive. Cette habitante de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, a perdu son père le 25 mars 2020 des suites du Covid-19. "Il est parti en huit jours", explique-t-elle. Patrick Grasset, âgé de 67 ans et atteint de comorbidités, fait partie des victimes de la première vague épidémique en France.

Le virus, apparu en Chine, a en effet été détecté dans l'Hexagone quelques semaines avant le décès de Patrick Grasset. Le 24 janvier 2020, Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, annonce que deux premiers patients atteints du Covid-19 sont hospitalisés à Bordeaux et Paris. Un troisième malade est confirmé dans la foulée, lui aussi pris en charge à l'hôpital Bichat, dans le XVIIIe arrondissement de la capitale. Ces trois cas, les premiers d'Europe, marquent le début de l'épidémie en France.

Un deuil impossible

Pour Julie Grasset, la gestion de cette première vague du Covid-19 a été "le théâtre du chaos", car l'État n'a pas "pris la mesure de la catastrophe" que représentait l'arrivée du virus en France. "Lors de cette première vague, tant que vous n'étiez pas pris en charge, vous n'étiez pas testé. Vous n'étiez donc pas pris en charge à l'hôpital, et de fait, vous n'étiez pas soigné", rappelle-t-elle. Son père ne sera en effet jamais hospitalisé, "malgré quatre appels aux secours. Faute de soins, il n'a pas eu la chance d'avoir une chance", affirme-t-elle.

J'apprends le décès de mon père à 9 heures du matin, [...] à 12h30, la crémation a commencé

Julie Grasset regrette aussi que son père fasse partie "des 10.000 morts de la première vague passés sous silence, puisqu'il est décédé à son domicile" de Châlons-en-Champagne, dans la Marne. Aujourd'hui, Julie Grasset se dit "dans l'incapacité d'accepter ce qui est arrivé à mon père, parce qu'il est ancien soignant. Il a donné 40 ans de sa vie au service public de santé, et la seule fois où il appelle les siens, personne ne vient le chercher."

À la douleur de cette mort brutale s'ajoute aussi l'impossibilité de faire son deuil. "Quand j'apprends le décès de mon père, il est 9 heures du matin. Et lorsque j'arrive à avoir en ligne l'opérateur funéraire, ce dernier m'explique qu'il est 12 heures 30 et que la crémation a déjà commencé depuis dix minutes", raconte Julie Grasset. "On m'a dit que de toute façon, on ne m'aurait pas donné l'accès au crématorium", en raison des protocoles sanitaires en vigueur lors du premier confinement. Cette Francilienne de 38 ans n'a pu récupérer les cendres de son père que bien plus tard, le 18 mai 2020, avant d'organiser "des obsèques numéro deux" en juin.

Faute de soins, il n'a pas eu la chance d'avoir une chance"

Pour Julie Grasset, c'est donc une "double peine. Vous êtes complètement anéanti, parce vous avez la douleur de perdre votre proche en un temps record, et que vous avez en plus ce protocole sanitaire qui vous empêche de leur survivre. Leurs corps sont maltraités, il n'y a pas de toilette funéraire, ils sont jetés dans des housses, des crémations immédiates sont diligentées... C'est l'horreur." Elle estime que l'État "a laissé sur le bord de la route" les familles de victimes. "On ne sait même pas qui on a enterré. Je ne sais pas si les gens ont compris ce que ça signifiait."

"Colère", "tristesse infinie" et "culpabilité"

Aujourd'hui, Julie Grasset se dit partagée entre "la colère" et la "culpabilité d'avoir obéi, d'avoir été une citoyenne exemplaire" pendant le premier confinement, en ne prenant pas "ma voiture, le 24 mars 2020 au soir, pour me rendre auprès de mon père". Un sentiment de culpabilité qui s'accompagne d'une "tristesse infinie, parce que j'ai perdu mon papa dans des conditions abominables, que je n'ai pas pu lui dire au revoir, et que surtout, je n'ai pas pu lui offrir des obsèques dignes", explique cette Levalloisienne.

Deux ans après l'apparition du Covid-19 en France, Julie Grasset craint que les "milliers de morts de la première vague tombent dans l'oubli. Je peux comprendre l'épuisement, la lassitude autour de tous les protocoles sanitaires. Mais que tout cela soit balayé d'un revers de manche, non". Celle qui a fondé l'association "Cœur Vide 19" réclame donc toujours un hommage national aux victimes de la maladie, "parce que c'est le seul moyen de pouvoir leur rendre leur dignité. Je ne demande pas à la nation de porter mon deuil, et aucune famille n'est dans cette logique. Mais il faut qu'elle se fige avec nous à un moment, qu'elle prenne conscience de ce qu'il s'est passé".

Un hommage national pour "rendre leur dignité" aux victimes

Le président de la République Emmanuel Macron, qui "n'a même pas eu une parole empathique à notre endroit, a commencé à réfléchir à cette idée parce que nous lui avons écrit à plusieurs reprises", affirme Julie Grasset. Mais "ça n'avance pas. Nous n'avons aucune idée de ce que va contenir cet hommage, de la manière dont l'exécutif souhaite le conduire et quel sens lui donner deux ans après". Et si elle a été reçue en juillet 2021 par "les services du Premier ministre", la présidente de l'association "Cœur vide 19" déplore de n'avoir "jamais" été reçue par Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron "n'a même pas eu une parole empathique"

Comme d'autres proches de victimes du Covid-19, Julie Grasset a par ailleurs porté plainte contre plusieurs membres du gouvernement, dont l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, pour "abstention volontaire de combattre un sinistre" et "mise en danger de la vie d'autrui". L'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a été mise en examen en septembre 2021 pour "mise en danger de la vie d'autrui" par la Cour de justice de la République.