Deux apiculteurs de Martigues lancent un appel après avoir tout perdu lors des incendies du 4 août

De l'exploitation apicole de Gilles et Sylvie installée aux Ventrons à Martigues il ne reste plus grand chose depuis les violents incendies du 4 août dernier. La photo est terrible : un paysage lunaire, des cendres partout, quelques restes de planches en bois des bungalows qui abritaient les bureaux. Seules 26 ruches sur 400 ont été épargnées par les flammes. Le feu a aussi détruit camion réfrigéré de plusieurs milliers d'euros acheté quinze jours seulement avant le feu.

Les dégâts sont immenses et Gilles et Sylvie évaluent le coût à 85 000 euros. Depuis près de deux mois les deux apiculteurs tentent de se reconstruire mais sans une aide extérieure rien ne sera possible. Une cagnotte est donc lancée sur internet pour trouver en urgence 35 000 euros dans un premier temps.

On a tout perdu. Tout. Sylvie a perdu tout son cheptel et moi toutes les ruches que je devais remplir cette année. Ce sont dix ans de travail qui sont partis en feu - Gilles

Gilles évoque la situation la voix tremblante et le cœur serré mais sa détermination est intacte. L'apiculteur aime ses "filles" comme il les appelle (ses abeilles) et son métier. Lui et Sylvie veulent à tout prix repartir. Il sait que ce sera long mais il peut compter déjà sur la solidarité (en quelques jours déjà plus de 1000 euros récoltés).

C'est plus fort que nous il faut qu'on reparte. C'est une renaissance. On attend que les gens nous aident par le biais de la cagnotte et l'apport de matériel.

La reconstruction va prendre du temps, Gilles et Sylvie aimeraient être prêts pour les miellées du printemps pour cela il faudrait pouvoir relancer la production avant la fin de cette année.