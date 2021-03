Deux architectes formés à Bordeaux lauréats du prix Pritzker, le plus prestigieux de la profession

Les Français Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, diplômés à l'école d'architecture de Bordeaux en 1980, ont remporté ce mardi le prix Pritzker, la plus haute distinction du monde de l'architecture. Ils ont notamment participé à la rénovation du quartier du Grand Parc à Bordeaux.

Auteurs de nombreux projets en Gironde, et diplômés de l'école d'architecture de Bordeaux en 1980, les architectes Jean-Philippe Vassal et Anne Lacaton ont remporté ce mardi le prix Pritzker, la plus haute distinction du monde de l'architecture, et les 100 000 dollars de récompense. C'est la troisième fois que la France remporte ce prix, fondé en 1979, après les victoires de Jean Nouvel en 2008 et de Christian de Portzamparc, en 1994.

Concepteurs du hall du Parc des expositions et de 530 logements au Grand Parc

Le cabinet Lacaton et Vassal revendique de nombreux projets en Gironde. C'est d'ailleurs à Floirac qu'ils se sont fait connaître en réalisant la maison Latapie, en 1993, une maison réalisée pour une famille avec deux enfants. Equipée de panneaux de polycabronate, censés agrandir l'espace disponible et faciliter la maitrise de la température, la maison possède aussi une serre et un jardin d'hiver.

En 2019, la même technique avait été utilisée pour rénover les appartements de trois barres d'immeubles du quartier du Grand Parc à Bordeaux, ajoutant des extensions chauffées, des jardins d'hiver, des balcons bioclimatiques et des grandes baies vitrées. Ce projet avait valu au cabinet de remporter le prix Mies van der Rohe de l'Union européenne.

à lire aussi Bordeaux : la rénovation de trois immeubles récompensée par un prestigieux prix d'architecture

L'intérieur d'un appartement réalisé par Lacaton et Vassal au Grand Parc, avec un long balcon filant apposé sur la façade d'origine. - Philippe Ruault

En Gironde, le duo a aussi réalisé, entre autres, le hall du Parc des expositions de Bordeaux-Lac, l'école primaire André-Meunier et le Pôle Universitaire de Sciences de Gestion de Bordeaux, le centre de soins de jour de Bègles, et des maisons particulières à Coutras et au Cap-Ferret. Leur œuvre majeure reste tout de même le Palais de Tokyo de Paris en 2012.