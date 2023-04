Deux Ardéchois et un Drômois dans le classement Forbes des milliardaires

Si le français Bernard Arnault est désormais officiellement l'homme le plus riche du monde, il n'y a pas de changement dans le classement Forbes 2023 pour les milliardaires originaires de Drôme et d'Ardèche. Ils sont trois à y figurer.

Le plus riche est Marc Ladreit de Lacharrière, 23e fortune française, au 659e rang mondial. Selon Forbes, sa fortune est de 4,2 milliards de dollars, essentiellement grâce à son groupe Fimalac. Marc Ladreit de Lacharrière, 82 ans, a passé toute son enfance dans le château de sa famille à Coux près de Privas dont il est toujours propriétaire. Il a gardé des liens forts avec l'Ardèche.

L'autre Ardéchois qui figure parmi les 43 milliardaires français est Bernard Fraisse, 32e fortune française, au 1272e rang mondial. Lui et sa famille sont crédités par Forbes d'une fortune nette de 2,4 milliards de dollars. Né à Pailharès dans le Nord Ardèche, Bernard Fraisse, 66 ans, est le président-fondateur de Fareva, un groupe pharmaceutique fort de 12.000 employés dans le monde et dont le siège social est toujours en Ardèche, à Tournon-sur-Rhône.

Le Drômois du classement est Norbert Dentressangle, 39e fortune de France, au 1804e rang mondial. Selon Forbes, sa fortune est de 1,6 Mds de dollars. Fondateur du groupe de transport et logistique à son nom, il a vendu l'entreprise en 2015 à XPO Logistics. Depuis, il investit dans différents secteurs, il a notamment pris le contrôle de l'entreprise de location de matériels Kiloutou.

A noter que François Feuillet, l'ancien patron de Trigano, figure aussi dans ce classement, 38e Français et au 172e rang mondial. S'il n'est plus président du groupe de fabrication de camping-car et caravane, il en est toujours l'actionnaire principal et il reste membre du conseil de surveillance. Le groupe possède plusieurs usine en Ardèche et dans la Drôme.