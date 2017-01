Deux arrivées et un départ au Stade Lavallois dans les dernières heures du mercato

Les dirigeants du Stade Lavallois n’ont pas chômé alors que le mercato hivernal s’est terminé à minuit ce mardi.

Dans les dernières heures ils ont conclu un départ et deux arrivées. Le départ c’est celui de son attaquant Alassane N’Diaye, à qui il restait dix-huit mois de contrat avec le club Mayennais. Il s’est engagé avec le club Saoudien de Al-Taawoun. Arrivé de Strasbourg en août 2015, N’Diaye aura disputé 37 matches de Ligue 2 et marqué six buts, dont quatre cette saison, sous les couleurs Lavalloises. Son départ devrait rapporter un peu d’argent au Stade Lavallois.

Au chapitre des arrivées, le Stade Lavallois parie à la fois sur l’avenir et à la fois sur l'expérience.

L'avenir, en s’attachant les services du milieu de terrain de Sedan (National), Ivan Neyou, tout juste vingt ans. Le milieu de terrain offensif qui a disputé 15 matches cette saison, est perçu comme un joueur très prometteur. Apparemment, selon il était pisté par trois clubs de Ligue 1, Montpellier, Lille et Angers, et par Strasbourg qui évolue en Ligue 2

Mana Dembélé © Radio France - Bertrand Queneutte

L'expérience c'est Mana Dembélé, 28 ans, un attaquant prêté par Le Havre. Formé à la Berrichonne de Châteauroux, Dembélé est pour le moins un grand voyageur. Il a joué à Niort (National), Clermont (Ligue 2), Guingamp (Ligue 2), Nancy (Ligue 1), de nouveau Guingamp (Ligue 1) et donc Le Havre (Ligue 2). Il compte 206 matches en pro et 39 buts à son palmarès, dont 21 matches en Ligue 1.

Ce mercato hivernal aura été le plus actif dans l'histoire du Stade Lavallois avec six arrivées (Glombard, Nkololo, Petschi, Wissa, Neyou et Dembélé) et cinq d&éparts (Zéoula, Etinof, Koné, Mukiélé et N'Diaye)