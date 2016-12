Deux artisans créent le premier couteau pliant baptisé Le Chinon

Le Chinon est le premier couteau pliant qui porte le nom de la cité de Rabelais. Il est l'oeuvre de deux jeunes artisans qui sont devenus couteliers par passion. A Chinon, ils tiennent une boutique au nom évocateur: "les copeaux d'abord".

Cela pourrait être un joli cadeau de Noël. La ville de Chinon possède désormais un couteau qui porte son nom: "Le Chinon", un bel objet de métal et de bois qui est le dernier né de l'atelier de deux artisans chinonnais. Leur boutique s'appelle "Les copeaux d'abord", elle fait partie des cinq boutiques d'artisans qui se sont installées à Chinon au cours des deux dernières années. Les copeaux d'abord, c'est l'histoire d'une amitié réunie sous une seule et même passion, le travail du bois. Une petite aventure aussi car rien ne prédestinait Simon Cellier-Gauthier et Thomas Bonin à devenir coutelliers. Tous deux étaient cuisiniers de métier au départ mais le challenge les a amenés à abandonner une carrière toute tracée dans l'hôtellerie pour rejoindre il y a un an et demi le métier d'artisan coutellier. Après une tentative à Richelieu, ils se sont installés à Chinon. C'est là qu'ils ont créé ce couteau pliant qui porte le nom de la ville de Rabelais. Les clients des copeaux d'abord semblent ravis. Thomas et Simon envisagent maintenant de créer un tire bouchon et un service de table spécial "Chinon". Même Jean-Luc Dupont, le maire de Chinon, s'est équipé avec ce couteau.

C'est une lame qui est découpée au laser dans la cité de la coutellerie à Thiers, le bois est façonné à Chinon avec trente essences différentes. Thomas Bonin, l'un des deux artisans coutelliers

"Le Chinon" est un couteau de poche pliant en bois ou en corne. C'est un objet du quotidien qui est fait à la main

La boutique "Les copeaux d'abord" est installée 9, rue Rabelais