Deux associations creusoises reçoivent le label "handisport"

Le tir sportif de Guéret et Huskin'Creuse ont désormais le label "handisport". Ces deux associations creusoises l'ont reçu ce lundi 27 septembre lors d'une cérémonie organisée par la préfecture.

Le label permet à une personne en situation de handicap moteur, physique ou sensoriel de pratiquer une activité physique avec du matériel adapté, un encadrement formé et dans un environnement sécurisé et de qualité. Par exemple, Huskin'Creuse propos des balades en chien de traineaux et a investi dans des calèches adaptées et des cani-fauteuils.

Il n'existe qu'une seule amicale handisport en Creuse

La remise de ce label est loin d'être anodine car en Creuse, à part ces deux structures, seule une association propose des entrainements sportifs adaptés aux personnes en situation de handicap. Il s'agit du centre équestre " Le paradis de Pablo" à la Celle-Dunoise. Il n'existe qu'une seule amicale handisport en Creuse, au Grand-Bourg. Elle rassemble une petite vingtaine d'adhérents, qui font du tennis de table et du triathlon.