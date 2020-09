Deux athlètes qui devaient participer au biathlon Summer Tour à La Féclaz (Savoie) sont positifs au Covid-19

Les premières épreuves du championnat de France d’été de biathlon commencent samedi à la Féclaz, dans les Bauges (Savoie). Gilonne Guigonnat de la Fédération du Mont Blanc et Fabien Claude des Vosges sont positifs au coronavirus et doivent renoncer. La compétition se tient à huit clos tout le we.