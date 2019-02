Deux auditeurs de France Bleu Gascogne découvrent les coulisses de l'info

France Bleu Gascogne a invité ce jeudi deux auditeurs dans ses locaux à Mont-de-Marsan. Sabine et Gérard ont passé une journée avec la rédaction pour comprendre le travail d'un journaliste. Ils donnent leurs impressions.

Sabine et Gérard, deux auditeurs invités par France Bleu Gascogne pour découvrir le travail de la rédaction

Ils sont auditeurs de France Bleu Gascogne, mais ne connaissaient pas forcément le travail et la "mécanique" de fonctionnement d'une rédaction. Nous avons donc décidé de les inviter pour leur montrer les coulisses de l'information. Depuis la conférence de rédaction, le matin, au moment du choix des sujets, en passant par le reportage sur le terrain, jusqu'au "montage", c'est-à-dire l'interview qui sera diffusée. Gérard, retraité, et auteur-compositeur-interprète, et Sabine, coiffeuse à domicile, ont chacun accompagné un journaliste de France Bleu Gascogne sur une journée.

Gérard et Sabine, ce jeudi, dans les locaux de France Bleu Gascogne pour donner leurs impressions sur le travail de la rédaction © Radio France - Bernard Tessier

