Deux aventuriers azuréens dans la nouvelle saison de Koh-Lanta

Les Alpes-Maritimes sont bien représentées dans la nouvelle saison de Koh-Lanta, l'émission d'aventure de TF1 qui revient ce mardi à la télévision. Parmi les 24 aventuriers, deux Azuréens sportifs dans l'âme: un basketteur pro et une ex championne de karting.

Koh-Lanta : le Totem Maudit. C'est sous ce nom mystérieux, porteur de nouvelles règles, que la célèbre émission d'aventure de TF1 fait son retour ce mardi à la télévision.

Une saison du renouveau, pour tourner la page de la précédente édition terminée sans vainqueur en raison de tricheries, une première en 20 ans de programme. Deux Azuréens participent à cette aventure tournée aux Philippines. Pauline Pourchaire, 24 ans, ancienne championne de karting désormais responsable de communication. Et Yannick Zachée, 35 ans, joueur pro au Cannet Côte d'Azur basket (Nationale 2).

Pauline Pourchaire, Miss et championne de karting, accro aux défis

Son nom est familier dans le milieu du sport automobile. Pauline Pourchaire est la grande sœur de Théo Pourchaire, jeune pilote de F2, aux portes de la F1. Elle-même a pratiqué le karting une bonne partie de son adolescence. "Mon papa est fan de sport automobile, dès mon plus jeune âge, il m'a fait lire les magazines de sport auto. Dès que j'ai su marcher, ce n'est pas un vélo qu'il m'a acheté mais un petit kart, raconte Pauline. On se prend de passion, on commence à performer, j'ai fait les championnats régionaux, j'ai été championne de France (en 2013, ndlr). Le sport auto, c'est typiquement masculin. Cela a été difficile de me faire une place au début, mais au final, plus c'est dur et plus la victoire est savoureuse."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pauline Pourchaire a lâché le karting en partie pour que tous les moyens aillent à son frère, "très talentueux" dit-elle. Un frère qui la pousse à garder la forme. "Il est sportif de haut niveau. J'ai pas envie d'être ridicule à côté de lui! J'essaie de faire mes entraînements avec lui, principalement de la musculation, du vélo ou de la course à pied." Des entraînements en salle, ou dans la nature du pays grassois où elle a grandi et qu'elle n'a jamais vraiment quitté. "C'est ma région natale et ma région de cœur. J'ai beaucoup voyagé avec le sport automobile. Je suis partie faire mes études en Ile-de-France. Mais tout me ramène à ma région."

Koh-Lanta, c'est juste l'ultime défi dans une vie - Pauline Pourchaire

C'est d'ailleurs dans sa région qu'elle s'est lancée dans un autre défi, l'aventure des Miss, à l'âge d'à peine 20 ans. Elle a remporté l'écharpe de Miss Pégomas 2017, a terminé troisième dauphine à Miss Côte d'Azur la même année. "C'est une expérience comme une autre. En fait, je ne peux pas m'en empêcher: dès que j'ai envie de faire quelque chose, je le fais dans la compétition, je me mesure aux autres et je me confronte à moi-même, à mes peurs, à mes limites" raconte Pauline Pourchaire, pour qui "Koh-Lanta, c'est juste l'ultime défi dans une vie. Pour moi, c'est le plus grand. Mais j'espère qu'il aura d'autres quand même qui suivront!"

Yannick Zachée, basketteur pro, fan de Koh-Lanta depuis l'adolescence

Yannick Zachée, 35 ans, nom familier du championnat de France de basket, a posé ses valises au Cannet Côte d'Azur Basket (Nationale 2) après avoir connu plusieurs clubs de l'élite. Joueur pro depuis ses 18 ans, international de la République centrafricaine, il a consacré plus de la moitié de sa vie au basket. "J'ai commencé à 8 ans (...) je me sens encore capable, autant physiquement que mentalement. Koh-Lanta, c'est un choix de ma part, une aventure qui survient pendant ma carrière, explique celui qui compte poursuivre sa carrière encore quelque temps. Je me suis posé la question : est-ce qu'une saison en moins, pour faire Koh-Lanta, allait changer quelque chose à ma carrière ? Non. Par contre, participer à cette aventure, est-ce que ça allait changer ma vie, celle de mes proches? Oui."

Au haut niveau, on est habitué à une certaine pression - Yannick Zachée

Yannick Zachée, 1m92, est un costaud, physiquement et mentalement. En 2019, il vit sa première grosse blessure de basketteur : rupture du tendon d'Achille. "J'ai pu revenir de cette blessure en 6 mois. Normalement, c'est entre 8 et 10 mois. J'ai la chance d'avoir des qualités physiques plutôt sympas, merci papa et maman, rigole-t-il. Et après, c'est le mental qui a pris le dessus." Être sportif pro, c'est avoir plusieurs atouts dans sa manche. "Au haut niveau, on est habitué à une certaine pression (...) la pression du résultat, de la performance. On est dans un état d'esprit qui nous pousse à nous donner à fond pendant longtemps. Et le sport en général porte des valeurs d'équipe, d'altruisme."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais aussi imperméable à la pression qu'il soit... Yannick Zachée ne peut empêcher l'émotion qui monte quand il voit son visage sur le générique de Koh-Lanta, la célèbre musique en fond sonore. "Impressionnant, déstabilisant... et une certaine fierté, résume-t-il. J'ai grandi avec le programme, avec Denis (Brogniart) quand il a commencé. J'en avais marre d'être sur mon canapé, je voulais moi aussi être dans la télé!"