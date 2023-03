Deux bassins ouvriront en avril à Guéret pour permettre l'apprentissage de la natation aux écoliers

Depuis deux ans et demi, il n'y a plus de piscine à Guéret , c'est donc compliqué pour apprendre à nager aux écoliers guéretois. La mairie de Guéret construit un espace avec deux bassins destinés aux scolaires. Situés en ville, à la plaine de jeux Raymond Nicolas sous un chapiteau, ils ouvriront fin avril 2023, jusqu'au mois d'octobre. L'achat des bassins a couté environ 90.000 euros, pour un coût total du projet à hauteur de 190.000 euros.

ⓘ Publicité

Deux bassins destinés aux scolaires, et aux associations l'été

C'est difficile à imaginer pour l'instant... Mais l'on aura l'impression d'être dans une vraie piscine avec vestiaires, douches, toilettes, pédiluves, et deux bassins chauffés d'1m20 de profondeur. Au total, une quarantaine d'enfants pourront être accueillis et surveillés par des maitres-nageurs.

Le chapiteau qui accueillera les deux bassins à la plaine des jeux Raymond-Nicolas, à Guéret © Radio France - Luc Chemla

Ces bassins seront réservés aux élèves de maternelles et primaires des écoles de Guéret. "Il y aura entre 8 et dix séances de quarante minutes dans l'eau. On a fait un planning avec les directeurs d'école. Des classes viendront tous les jours, d'autres une fois par semaine", explique François Valériaud, chef du service des sports à la mairie en charge du secteur aquatique.

À lire aussi La piscine de Guéret fermée en urgence depuis ce jeudi matin pour cause de "péril imminent" du bâtiment

Suite à la fermeture de la piscine, il fallait agir, selon Chaarani Mroivili, conseiller municipal délégué aux sport à la ville : "C'est un réel manque, un vrai besoin. On ne pourra pas accueillir tout le monde, on est limité par les infrastructures. La profondeur d'1m20 ne permet pas l'accueil d'adultes. Mais la priorité reste l'apprentissage pour les plus petits."

Pendant les vacances d'été, ces deux bassins pourront être mis à la disposition d'associations, notamment le Cercle des Nageurs Guérétois , "pour permettre un apprentissage de la nage pendant l'été".