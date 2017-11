Deux bateaux Mayennais au départ de la Transat Jacques Vabre

La Mayenne sera particulièrement bien représentée cette année sur la Transat Jacques Vabre ! Départ ce dimanche 5 novembre à 13h35 précises du Havre.

Réauté Chocolat de Armel Tripon et Vincent Barnaud - Inconnu

V&B de Maxime Sorel et Antoine Carpentier © Radio France - Thierry Ruffat

Deux bateaux et un skipper Mayennais sont au départ de la 13e édition de la Transat Jacques Vabre qui mènera les 38 bateaux de la flotte du Havre à Salvador de Bahia au Brésil.

En Class 40 (monocoques), V&B de Maxime Sorel et Antoine Carpentier est à classer parmi les favoris de la catégorie. Deuxième en 2015 lors de la précédente édition avec Samuel Manuard comme co-skipper, Maxime Sorel à les moyens cette année de décrocher le grall.

Maxime Sorel - Inconnu

Chez les Multi 50 (multicoques), c'est Chocolats Réauté, barré par Armel Tripon et Vincent Barneau, qui portera les couleurs Mayennaises. Objectif premier...arriver à Salvador de Bahia. L'appétit viendra peut-être en mangeant pour Chocolats Réauté, qui on le rappelle est l'ancien Actual qui avait remporté l'épreuve en 2011 avec Yves Le Blévec et Samuel Manuard aux commandes.

Armel Tripon - Inconnu

Fabrice Amédéo - Inconnu

Et puis la Mayenne sera également représentée en Imoca (grands monocoques) avec Fabrice Amédéo. Le skipper de Château-Gontier sera à la barre de Newrest-Brioches Pasquier.

Newrest-Brioches Pasquier de Fabrice Amédéo et Giancarlo Pedote (Italie) © Radio France - Thierry Ruffat

La Mayenne qui aurait même pu être représentée dans les quatre catégories avec Actual en Ultims. Mais Yves Le Blévec a préféré faire l'impasse cette année pour se consacrer au record du Tour du Monde à l'envers pour lequel il s'est élancé ce samedi de la baie de Quiberon.