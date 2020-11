Deux brestoises collectent vos boites de Noël solidaires pour les plus démunis

Passer un Noël plus solidaire en ces temps difficiles : c'est le pari de deux brestoises, qui ont lancé une opération de collecte de cadeaux pour les plus démunis. Pour participer, il suffit d'une boîte à chaussure et de quelques objets, Sarah et Neima s'occupent du reste.