Deux brigades de gendarmerie du Sud-Mayenne rouvrent au public quatre heures par semaine

C'est le retour d'un vrai service de proximité dans deux communes du sud Mayenne. Les brigades de gendarmerie de Saint-Aignan-sur-Roë et de Grez-en-Bouère rouvrent leurs portes au public une demi-journée par semaine. Il n'y avait plus d'accueil dans ces deux brigades depuis de nombreuses années (six ans à Grez-en-Bouère, huit ans à Saint-Aignan).

Plus de proximité

C'est essentiel pour le commandant Raphaël Clochard. Il dirige la compagnie de gendarmerie de Château-Gontier sur Mayenne : "C'est un retour du service public au plus près de la population. Cela s'inscrit dans une philosophie assez large qui est celle d'augmenter la présence du gendarme sur le terrain que ce soit à pied ou à vélo. Il me paraissait logique de rouvrir des deux unités pour afficher une plus grande proximité. Cela permet ainsi de donner la possibilité aux habitants de ces deux communes de pouvoir se rendre une demi-journée par semaine dans l'une de ces brigades. Des unités qui n'ont jamais fermé en réalité. Il y a toujours eu des gendarmes, six à Grez-en-Bouère et huit à Saint-Aignan-sur-Roe, mais l'accueil lui était fermé."

Les habitants du sud-Mayenne pourront se rendre dans ces deux brigades pour porter plainte, pour obtenir des renseignements, pour une procuration, pour s'inscrire sur des opérations "tranquillité vacances", "tranquillité séniors" ou "tranquillité entreprise".

Deux ouvertures de brigade en Mayenne

Précisons que l'ouverture de ces permanences d'accueil du public n'a rien à voir avec les deux ouvertures de brigades annoncées le 10 octobre dernier par le président de la République lors de sa venue en Mayenne. Le commandant Raphaël Clochard précise : "C_e projet annoncé par le président de la République ne se résume pas à Grez-en-Bouère et Saint-Aignan, je ne voudrais pas qu'il y ait confusion. Des deux unités sont bien existantes et rouvrent au public._" Une concertation entre la gendarmerie de la Mayenne et les élus locaux va être organisée. Rien n'est arrêté pour le moment.

À la brigade de Saint-Aignan-sur-Roë, l'accueil se fait tous les vendredis matins de 8 heures à midi. À Grez-en-Bouère, c'est le lundi matin de 8 heures à midi, à partir de ce lundi 7 novembre.