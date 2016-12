Deux Brivistes ont créé un groupe Facebook pour chercheurs d'emploi

Céline Léocadio et Lila Rachidi, elles-mêmes chômeuses, animent depuis deux ans le groupe Facebook qu'elles ont créé. "Un jour, un emploi en Corrèze" met en quelques sorte le bouche à oreille sur le réseau social pour aider les demandeurs d'emploi dans leur recherche. Et ça marche.

Le groupe est né d'une rencontre sur Facebook. "Céline avait mis un message disant qu'elle voulait créer un groupe de chômeurs parce qu'elle en avait marre de galérer" raconte Lila Rachidi. Celle-ci lui propose son aide et le tour est joué. "Un jour, un emploi en Corrèze" fonctionne sur une idée toute simple : utiliser Facebook pour multiplier l'importance du bouche à oreille. "Si quelqu'un se promène en centre ville, voit une annonce ou entend parler de quoi que ce soit, tout de suite il nous envoie un message privé; Ou s'il quitte son poste il nous demande de le mettre en anonyme s'il ne veut pas qu'on sache que c'est lui et il donne les coordonnées".

Une dizaine de CDI

Le succès est rapide. En quelques mois le groupe attire des chômeurs, de tous horizons, de tous niveaux, et quelques employeurs même. A ce jour il affiche 4400 membres. Et il annonce des succès. " Nous avons déjà une dizaine de CDI et une trentaine de CDD" précise Lila Rachidi. Les deux amies s'y consacrent pleinement, trois heures par jour. Et veulent désormais aller plus loin. "Pour être plus crédibles auprès des entreprises". Dès le début janvier le groupe né sur Facebook deviendra une association.