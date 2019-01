Deux bus caillassés à Montélimar, Montélibus porte plainte

Jeudi et vendredi dernier à Montélimar dans le quartier Pracomtal, deux bus ont reçu des jets de pierre. Vendredi, une vitre s'est brisée mais il n'y a pas eu de blessés. La ligne 1, celle qui a été visée, est déviée pendant une semaine à la tombée de la nuit.

Montélimar, France

Jeudi et vendredi dernier, route du Teil dans le quartier de Pracomtal à Montélimar, des bus ont été caillassés. Lors du premier, survenu à 19 heures, près du citystade, il n'y a pas eu de dégâts ni de blessés. Le lendemain, une vitre a été brisée mais pas de blessés non plus.

Le vice-président de l'agglomération de Montélimar en charge des transports, Jean-Pierre Laval, est en colère, "on ne peut pas laisser passer ça, il pourrait y avoir des victimes ou un accident grave." Jean-Pierre Laval pense à renforcer les vitres des bus de la ville et espère que la plainte déposée par la compagnie Montélibus "attirera l'attention de la police municipale pour qu'elle soit plus souvent."

Les usagers de la Ligne 1 "pénalisés"

En réponse à ces caillassages, la compagnie a dévié le trajet de la ligne concernée. Elle ne dessert plus les arrêts Mallarmé, Bastié et Dupont, après la tombée de la nuit. C'est là où les faits se sont produits à la tombée de la nuit entre 17 heures et 20 heures.

Mireille, 77 ans, est gravement malade. Cette habitante du quartier doit marcher une dizaine de minutes en plus pour rentrer chez elle, "beaucoup de monde va rouspéter avec l'hiver, le froid. J'ai peur que ça fasse du souci au personnel."

Le directeur de Montélibus, Didier Minard, prend en compte la gêne pour les usagers, "on espère faire durer le moins longtemps possible la déviation. C'est pour cela qu'on garde 100% de desserte la journée. Cela reste probablement un épiphénomène d'une ou deux personne, _il ne faut pas stigmatiser le quartier_."D'après Dider Minard, les conducteurs de bus n'ont pas formalisé l'idée d'exercer un droit de retrait.