Deux cas positifs dans des Ehpad du Grand Annecy, les règles de visite bientôt durcies

L'ombre du coronavirus plane toujours au dessus des Ehpad. La preuve avec la détection de deux cas positifs dans deux établissements à Annecy, gérés par l'agglomération du Grand Annecy. L'un est une résidente de La Prairie, l'autre est un membre du personnel de La Bartavelle. Les deux malades sont en bonne santé et aucun autre cas n'a pour l'instant été détecté dans les Ehpad concernés.

Relâchement durant les visites

Cependant, le risque de contamination est bien présent et le relâchement dans le respect des gestes barrières lors des visites inquiète Isabelle Croset, élue au Grand Annecy. Elle a sous sa responsabilité la dizaine d'Ehpad de l'agglomération. "Le respect des gestes barrières est essentiel, que ce soit du côté des professionnels mais aussi du côté des familles. Il faut vraiment que tout le monde prenne très au sérieux ces mesures car il n'y a que comme ça que l'on empêchera le Covid de rentrer et surtout de se diffuser."

A la rentrée on va être plus vigilant, quitte à organiser une salle ou les recevoir en extérieur un par un"

Isabelle Croset remarque que le masque n'est pas toujours porté dans les chambres et qu'il y a même parfois des contacts physiques. "Il vaut mieux être un peu gêné par un masque plutôt que de voir l'Ehpad reconfiner ses résidents."

Des règles plus strictes à la rentrée

Un relâchement qui pousse les élus du Grand Annecy, dont les Ehpad accueillent environ 650 résidents, à durcir les règles de visites dans les prochains jours.

"A la rentrée on va être plus vigilant, quitte à organiser une salle ou recevoir les proches en extérieur un par un, qu’il n’y ait pas plus d’une personne par famille" explique Monique Pimonow, vice-présidente en charge du grand âge et de l'autonomie à l'agglomération. "_Ce serait mieux de prendre rendez-vous_, dire : « je passe entre telle heure et telle heure ». On s’organise, on descend la personne pour qu’elle puisse recevoir dehors et celles qui ne peuvent pas se déplacer, il y aura une dérogation particulière."

La semaine dernière un autre cas de coronavirus a été détecté dans un Ehpad privé d'Annecy.