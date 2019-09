Deux jeunes Castelroussins aux Mondiaux de coiffure à Paris

Axel Roussel et Mathilde Javerliac sont sélectionnés pour participer aux Mondiaux de coiffure qui se tiennent à Paris les 15 et 16 septembre prochains. Tous deux vont tenter de décrocher le titre en "coupe masculine".

Pascal Roussel, son fils Axel et Mathilde Javerliac dans leur salon de Châteauroux

Châteauroux, France

Ils excellent dans leur domaine : la coiffure pour hommes. Axel Roussel et Mathilde Javerliak vont participer aux Mondiaux de la Coiffure à Paris, les 14 et 15 septembre 2019. Voilà des mois qu'ils se préparent à défendre les couleurs de la France lors de cette compétition de grande envergure : 53 pays vont s'affronter.

Ils ont la compétition dans la peau

Mathilde entame sa 4ème année de compétition, l'année dernière elle a été sacrée Vice-Championne du monde "quand Pascal Roussel m'a emmenée voir une compétition, je me suis dit que je voulais faire ça. Chaque année, je me dis que c'est ma dernière participation, mais j'aime trop ça pour arrêter" sourit cette talentueuse coiffeuse de 26 ans.

Pour Axel, ce sera sa seconde participation aux Mondiaux, il était arrivé 4ème et 6ème dans deux catégories l'an passé. Pour lui, la coiffure, c'est aussi une affaire de famille, son père, Pascal Roussel, a été champion en 1996 à Washington. Ces mondiaux, au-delà de la reconnaissance évidente, est aussi une occasion de nouer des relations professionnelles :

"Tous les grands noms de la coiffure y sont ! C'est le moment où l'on fait connaissance, qu'on peut décrocher des opportunités".

Des mois de préparation

Les deux compétiteurs castelroussins se sont entraînés d'arrache-pied pour donner le meilleur pour cette compétition. Tous les lundis et le weekend et même le soir, sous l’œil attentif de Pascal Roussel, ils ont peaufiné leur technique pour le Jour-J, le stress monte chez les deux jeunes, mais aussi pour leur formateur : "Le stress est même plus grand, parce-que je vais les regarder, mais je ne pourrai rien faire. Je vais aller les voir, bien-sûr mais de loin, pour ne pas les déconcentrer !" raconte Pascal Roussel.

Les Mondiaux de la Coiffure se tiennent au Parc des Expositions de Paris jusqu'au 16 septembre.