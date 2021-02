Le gouvernement a décidé d'interdire l'ouverture des magasins dont la surface commerciale utile cumulée de plus de 20 000 m2 pour lutter contre le Covid 19. Dans la Vienne trois centres commerciaux sont concernés, deux autres dans les Deux Sèvres.

Cinq centres commerciaux fermés dans dans la Vienne et les Deux Sèvres après les annonces du gouvernement

La préfecture de la Vienne et des Deux Sèvres en disent plus sur les nouvelles mesures sanitaires imposées par le gouvernement depuis dimanche dernier dans les commerces. Le Premier Ministre avait annoncé la fermeture des centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés afin de lutter contre la propagation du Covid 19.

Conséquence, dans le département des Deux-Sèvres, deux établissements vont devoir fermer :

Le centre commercial Leclerc Mendes France de Niort

Le centre commercial Géant Casino de Chauray.

Pour ce qui est de la Vienne, trois centres commerciaux sont concernés :

Auchan sud - Poitiers

Géant Casino - Poitiers

Leclerc - Poitiers

La jauge d' accueil du public pour les commerces d'une surface de vente de plus de 400m2 est maintenant fixée à 10m2 par client accueilli (les autres commerces conservent une jauge de 8m2 par client)

pour les commerces d'une surface de vente de par client accueilli (les autres commerces conservent une jauge de 8m2 par client) La fermeture au public des magasins de vente non alimentaires au sein des centres commerciaux dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 20 000 m2

Les commerces fermés n’auront pas la possibilité de faire de click&collect ou de retrait commande. En revanche, la livraison de leur produit restera possible.

Les magasins alimentaires et les pharmacies peuvent rester ouverts

Dans les établissements concernés, y compris au sein des centres commerciaux, la préfecture précise que ne sont pas soumis à l'obligation de fermeture les magasins de vente relevant des catégories suivantes : commerce de détail de produits surgelés; commerce d'alimentation générale ; supérettes ; supermarchés ; magasins multi-commerces dont l'activité principale est la vente alimentaire ; hypermarchés ; commerce de détail de pain ; pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ; boulangerie et boulangerie pâtisserie ; autre commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ; commerce de détail de produits pharmaceutique en magasin spécialisé.