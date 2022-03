Deux cents motos réunis à Bourges à l'appel de la Fédération des Bikers de France

Ils ont la sensation d'être harcelés et considérés comme des vaches à lait. Les motards ont poussé un coup de gueule ce samedi 12 mars après-midi à Bourges. Un rassemblement régional s'est tenu pour dénoncer la multiplication des lois visant les deux-roues notamment le possible contrôle technique obligatoire et les Zones à Faibles Emissions. Environ 200 motos étaient présentes, notamment une délégation de l'Indre partie en milieu de matinée de Déols.

"On parle juste de faire du fric sur le dos des motards en mettant les contrôles techniques !" - Raphaël

Sous la pluie, une douzaine de motards se sont réunis ce samedi, vers 10h30, sur le parking du MACH 36 de Déols. Ils vont participer à une large manifestation, un mouvement national à l'initiative de la Fédération des Bikers de France. Ils dénoncent la multiplication des règles concernant les deux-roues. C'est le cas du contrôle technique, que le gouvernement souhaite rendre obligatoire pour les motos. "On parle juste de faire du fric sur le dos des motards en mettant les contrôles techniques !" estime Raphaël, l'un des participants_, "comme si on roulait avec des motos pourries. Moi en bécane, je n'ai que ça et si ma moto marche pas bien et bien c'est moi qui me taule tout seul, je n'ai pas besoin d'aller passer un contrôle technique pour savoir ça" l_ance-t-il, la voix tendue par la colère. Pour lui, c'est aussi une manière de contrôler les motards, de les empêcher de trop retoucher à leurs vieilles motos, donc de mettre à mal la "custom culture" qui veut que chaque motard face corps avec son deux-roues, que celui-ci soit un symbole de sa personnalité.

Manifestation des Motards au MACH 36 à Déols - Témoignage de Raphaël Copier

"La moto ce n'est pas ce qui consomme le plus ! - Raphaël

Autre atteinte que dénonce le groupe, c'est la liberté de circuler avec la mise en place des ZFE, des Zones à Faibles Emissions. Certaines métropoles ont en effet adopté celles-ci pour exclure des véhicules trop anciens ou trop polluants dont des motos. Ces zones existent déjà à Grenoble, Paris, Lyon, Reims et devraient se développer cette année à Strasbourg, Aix-Marseille, Nice, Toulouse, Saint-Etienne, Montpellier et Rouen. "La moto ce n'est pas ce qui consomme le plus ! " se défend Raphaël, qui poursuit "de l'autre côté on a des cargos, des camions, des choses comme ça !" lance-t-il en pointant du doigt le lobbying des "bobos".

Le groupe a rejoint en début d'après midi un grand rassemblement à Bourges. Environ 200 motos ont participé à la manifestation Berruyère en défilant, avant de se disperser vers 17 heures selon la police.