Deux cents personnes à Quimper pour rendre hommage aux victimes de violences policières

Ils se sont agenouillés pendant une minute, le poing levé, pour rendre hommage aux victimes de violences policières. Environ 200 personnes ont répondu présentes à l'appel au rassemblement de la Ligue des droits de l'Homme du Finistère.

Dominique Brudel, de la Ligue des Droits de l'Homme, lors de la lecture de son discours © Radio France - Roméo van Mastrigt

"On a tenu à rendre hommage à George Floyd car sa mort illustre à la fois le racisme ainsi que les violences policières. Par analogie, son décès fait écho à des situations similaires en France comme celle de la famille d'Adama Traoré", explique Dominique Brunel, le président de la section locale de la Ligue des droits de l'Homme.

Celui-ci met toute fois en garde : "Notre police et notre gendarmerie sont républicaines. Elles ne sont pas racistes par nature mais actuellement, elles dénient les comportements violentes et racistes au sein de leurs rangs". Il prend pour exemple les contrôles d'identité "qui ciblent essentiellement des Noirs, des Maghrébins ou des Arabes". Il dénonce également la présence de milliers de forces de l'ordre sur des groupes Facebook racistes.

Environ 200 personnes étaient présentes © Radio France - Roméo van Mastrigt

"On voit beaucoup de témoignages sur les réseaux"

Parmi les manifestants, il y a quelques jeunes dont Camille et Shauna. Elles ont été informées de cette manifestation "par les réseaux sociaux et sur Internet". Elles affichent une pancarte avec l'inscription #BlackLivesMatter (en français, "les vies des Noirs comptent"). "C'est inévitable sur les réseaux sociaux. On voit des images de violences policières et beaucoup de témoignages. On tenait également à être là. C'est la moindre des choses", expliquent-elles.

Camille, Shauna et Mona lors de l'hommage à Quimper © Radio France - Roméo van Mastrigt

"C'est important de prendre position quand on grandit"

C'est également la première manifestation pour Tihiene, jeune adolescente Noire de 16 ans. Elle vient pour la première fois, "pour voir ce que c'est en vrai". Dès qu'elle a été informée du décès de George Floyd, elle s'est dit que c'était l'occasion de venir à une manifestation. "C'est important de prendre position à cet âge là", explique son père, venu l'accompagner. Ce papa, habitant de Plogoff, se sent concerné car il a adopté deux enfants "d'origine africaine". "Les violences policières et le racisme, nous n'en sommes pas vraiment témoins là où nous habitons mais bien sûr que mes enfants en ont déjà fait les frais. Mon fils a été déjà été refusé d'entrer dans un magasin avec son sac alors que son ami est entré sans problème", explique-t-il.