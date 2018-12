Deux chattes adoptées dans une maison de retraite de Reims

Reims, France

Les maisons de retraite essaient d'innover pour améliorer la vie des pensionnaires. Depuis deux mois, la maison de retraite Saint Martin, à Reims, accueille deux nouveaux pensionnaires pas tout à fait comme les autres : il s'agit de deux chattes, Nalla et Minnie, qui ont 2 et 3 ans.

Ces deux chattes ont été données par des associations locales de protection des animaux. Une soixantaine de pensionnaires vivent dans cette maison de retraite de Reims. L'objectif c'est bien sûr de leur apporter un peu de compagnie.

Et ça marche plutôt bien, comme avec Éliane, 82 ans, qui vit au deuxième étage de l'établissement. La petite chatte passe presque tous les matin la voir, en même temps que les aides soignantes : "Ça fait une présence, autre que des gens qui perdent la tête. J'aime bien les chats j'en ai toujours eu, ça fait quelque chose qui vit, quelque chose qui remue.", explique-t-elle.

Tous les pensionnaires n'adhèrent pas forcément à l'idée

Dans la chambre voisine de celle d’Éliane, il y a une autre amatrices de minous, c'est Anne-Marie, 93 ans. Rester en contact avec le monde réel, ne pas rester enfermer dans sa chambre, c'est ça qui lui plaît avec cette initiative : "C'est une détente, on se promène dans le couloir on peut parler à quelqu'un. Un animal, c'est quelqu'un de vivant.", témoigne-t-elle.

Il ne faut pas croire pour autant que tous les pensionnaires de la maison de retraite sont heureux de l'arrivée des deux chats. Thérèse, par exemple, n'a rien contre eux.... mais elle préfère les chiens, c'est comme ça : "Je ne suis pas du tout attachée à ces bestioles, je fais attention à ne pas laisser ma porte ouverte parce que les petits chats qui sont ici sont très beaux, très mignons, mais ils arrivent à grimper aux étages, et on les retrouve sur les lits, ça me dégoûte un peu.", assure-t-elle.

Redonner un sentiment d'utilité aux résidents

Un peu dégoûtée, Thérèse, même si elle comprend que ça puisse épanouir certains de ses camarades. Mélanie Borem est psychologue ici : "Ça permet aussi la mise en place du plaisir, du rire, des sourires. Et surtout ça donne un sentiment d'utilité à des personnes qui en arrivant ici ne se sentent souvent plus utiles, puisqu'on s'occupe d'eux. Là, ça leur donne un sentiment d'utilité de s'occuper de quelqu'un d'autre.", décrypte-t-elle.

Pour la psychologue, ces initiatives en maison de retraite se développent de plus en plus. Dans cette établissement, l'idée est venue d'une aide soignante, et la direction a suivi comme l'explique Guillaume, infirmier coordinateur : "Toute occasion de créer un peu de chaleur au quotidien des résidents, il faut le faire. Il n'y a rien de plus beau que de voir des résidents qui se promènent avec les chats sur les genoux. Quand ils vont manger au restaurant, les chats sont posés, ils prennent leur caresses. Ça fait sourire tout le monde et ça met de la qualité dans le travail, et dans le quotidien de nos résidents.", explique-t-il.

Pour l'instant, il n'y a pas d'autre projet animalier en vue ici selon Guillaume. Ça dépendra des volontés des équipes soignantes et des résidents.