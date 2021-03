Deux chênes de Côte-d'Or choisis pour la restauration de la Cathédrale Notre-Dame de Paris

Les deux chênes de la forêt communale ont été offerts pour restaurer la flèche de Viollet-le-Duc ainsi que les charpentes et les travées de la Cathédrale de Notre Dame de Paris après l'incendie du 15 avril 2019. Les arbres ont été débardés et sciés. L'opération devait s'effectuer avant le 15 mars pour éviter la montée en sève. Les arbres vont maintenant sécher pendant un an et demi avant d'être utilisés pour la restauration du monument prévue en 2023.

Abattage d'un chêne en forêt domaniale des Bertranges - ONF-Patrice Avias

L'un des plus grands arbres du domaine communal - Claude Fontaine, le maire de Villaines-en-Duesmois

"Parmi les deux chênes sélectionnés, le plus grand mesures dix mètres de haut et quatre-vingt-dix centimètres de diamètre à un mètre trente au dessus du sol," précise Claude Fontaine, le maire de Villaines-en-Duesmois. "C'est l'un des plus grands arbres du domaine communal et ça correspondait bien au besoin."

Abattage d'un chêne en forêt domaniale des Bertranges - ONF - Patrice Avias

En tout, ce sont 1000 chênes qui ont ou vont être récoltés en 2021 dans les forêts domaniales ou communales de France.