Deux frères et deux profils différents : âgé de 5 ans, le grand frère, c’est Dispar – « incomparable » ou « sans pareil » en breton. Expert en débardage, c’est lui qui doit « guider son frère ».

Car Circus, 4 ans, avait moins l’habitude de travailler, plutôt de se prélasser dans un pré. Une petite remise en forme a donc été nécessaire.

Il n’avait pas loin de 150 kilos à perdre avant sa prise de fonction. Lundi, c’est sa première navette en ville et la balance affiche seulement 30 kilos de moins.

Rien d’inquiétant pour la formatrice et meneuse, Morgane Gouez :

« Il s’est remusclé ! En trois semaines de travail, il a pris du fond et de l’endurance. Il est maintenant beaucoup plus à l’aise, un peu comme nous, quand on se remet au sport ! »