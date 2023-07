"Deux claques et au lit !" : le préfet de l'Hérault s'interroge sur l'éducation et sur l'autorité parentale

Hugues Moutouh, le préfet de l'Hérault était l'invité de France Bleu Hérault ce lundi matin au lendemain de quatre jours de violences et de pillage à Montpellier et Béziers. Il a dressé le bilan de ces émeutes dans l'Hérault. "Le bilan est très lourd avec de nombreuses dégradations des bâtiments publics, des commerces et boutiques privées, des locaux associatifs. Pour les bâtiments publics, j'ai été particulièrement frappé de ce que j'ai pu voir. Vous avez le bureau de poste de la Mosson, entièrement brûlé après avoir été pillé. Et puis à Béziers, vous avez le centre culturel Albert-Camus, vous avez l'annexe de la mairie où on remettait les passeports et les cartes nationales d'identité à nos administrés. Vous avez la mission locale, vous avez toute une série de locaux bâtiments publics, locaux, associatifs. Des boutiques ont été pillées. À Montpellier, une dizaine : Orange, Bouygues, Marionnaud, Aldi. La liste est très longue. Donc le bilan est peut-être moins lourd chez nous qu'à Marseille, Lyon, ou dans d'autres très grandes métropoles, mais il est déjà beaucoup trop lourd."

Le préfet a rappelé que sur les 48 personnes interpellées, beaucoup sont des mineurs, souvent jeunes, pour des infractions très variables mais notamment des violences contre des policiers, des gendarmes et des sapeurs-pompiers, des incendies volontaires, du vol.

"Les quartiers font l'objet d'une attention permanente dans l'Hérault"

"Je suis à la fois très en colère par rapport à ce qui s'est passé et totalement écœuré, dégoûté. Moi, je crois que tout le monde doit assumer ses responsabilités. L'État, nous essayons de le faire en permanence. Je rappelle que les 'quartiers politiques de la ville' dans le département font l'objet d'une attention permanente de la part des autorités publiques. C'est ce qu'on appelle la politique de la ville et la rénovation urbaine. À La Devèze, où il y a eu autant de dégradations, nous avons engagé 60 millions d'euros, à la Mosson, le plan de rénovation urbaine, c'est 180 millions d'euros. Dire que les quartiers en France sont abandonnés, c'est un mensonge."

"Si ces enfants sont élevés comme des herbes folles, faut pas s'étonner qu'à 12 ans, ils caillassent la police. La méthode c'est deux claques et au lit !"

"On ne découvre pas que l'on a des responsabilités par rapport à ces enfants lorsque ces enfants sont adolescents. Une éducation, ça commence à la naissance. Il n'y a pas d'effet culturel. Quand on met au monde des enfants, on s'en occupe dès la naissance. Si effectivement, dans les 12-13 premières années, ces enfants sont élevés comme des herbes folles, il ne faut pas s'étonner qu'à 12-13 ans, on les voit caillasser des véhicules de police ou piller. Je sais qu'en 2019, le Parlement l'a interdit, mais très franchement, de vous à moi. Si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police ou les caillasser des pompiers ou piller des magasins, la méthode. C'est quoi ? C'est deux claques et au lit ! C'est ce que faisaient nos grands-parents."

"Un ado de 14 ans a été pris en train de piller un magasin avec son beau-père. C'est ça l'éducation ?"

"Il y a un délit pénal qui s'appelle la mise en péril de son enfant mineur, c'est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. Il y a dans le Code civil ce que l'on appelle l'autorité parentale, c'est un ensemble de droits et de devoirs qui s'exercent dans l'intérêt exclusif des enfants. Vous savez qu'on a appréhendé, interpellé, sur Montpellier, un jeune enfant, un jeune adolescent de 14 ans avec son beau-père en train de piller un magasin. Est ce que vous croyez que ça, c'est de l'éducation ? Moi, je m'interroge d'une part sur l'éducation et d'autre part sur le sens moral, le sens moral de ces enfants et de ses parents."

"Les jeunes sont fatigués à force de galoper"

Dans la nuit de dimanche à lundi, aucun incident majeur n'a été recensé, seulement trois interpellations de jeunes avec des jerricans : "Je pense qu'il y a un épuisement. Vous savez, passer la nuit à galoper, c'est fatigant. Je pense que la répression est présente aussi. Ils savent qu'ils n'agissent plus en toute impunité parce qu'ils ne sont pas très courageux. Faut pas se leurrer. Je crois qu'à partir du moment où il y a une réponse policière et pénale, qui est présente, qui est forte, eh bien ces jeunes sortent moins pour commettre des exactions."

"Moi, je suis vraiment abasourdi par les discours qui incitent parfois à la commission de ces exactions. Je note que l'Arc de triomphe à Montpellier a été tagué sans doute par l'ultragauche, avec les slogans classiques des manifestations de l'ultragauche. Dégradations également d'un bâtiment historique. Je pense que chacun doit assumer ses responsabilités, à la fois la classe politique et les parents."