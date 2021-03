Deux collégiens mosellans lancent une cagnotte en ligne pour soutenir les SDF à Metz

Deux collégiens de 13 et 15 ans ont décidé de soutenir les SDF dans les rues de Metz. Ils ont lancé une cagnotte en ligne le 13 février dernier. Avec cet argent, ils veulent aller distribuer des plateaux-repas aux plus démunis.

Âgés de 15 et 13 ans, Erwann et Mattéo, deux collégiens qui étudient à Pont-à-Mousson, ont eu une idée : lancer une cagnotte pour venir en aide aux SDF de Metz. Et ils l'ont fait, la cagnotte Leetchi a été mise en ligne le 13 février dernier. C'est Erwann qui a eu l'idée : janvier dernier, l'adolescent marche dans la rue quand il remarque un SDF avec qui il engage la conversation. "Il était très triste, très seul, tout seul avec son chien et quelques affaires. C'est énormément de peine de les voir dans la rue comme ça", explique-t-il. Il "cogite" pendant quelques jours, puis l'idée de la cagnotte lui vient alors en tête. Il en discute avec Mattéo : les deux amis tombent d'accord, il faut lancer la cagnotte.

Aller distribuer des plateaux-repas

"On est révoltés, surtout qu'il y a de plus en plus de SDF. C'est une cause grave, et que je voulais défendre", explique Mattéo. Alors les deux collégiens ont tout prévu : avec l'argent qu'ils vont récolter, ils vont faire des plateaux-repas et aller les distribuer aux SDF dans les rues de Metz. C'est le cousin d'Erwann qui va cuisiner. "On va "l'embaucher et c'est lui qui va faire les plateaux-repas. Après on aura une grosse camionnette, on ira dans les rues de Metz pour tout distribuer", précise-t-il.

Ces deux collégiens sont deux Youtubeurs à la base. Ils ont créé une chaîne pour parler des nouvelles technologies. C'est d'ailleurs sur YouTube qu'ils ont mis en ligne une vidéo pour parler de leur projet à l'origine. Elle a été vue près de 400 fois.

Pour le moment, les deux amis ont récolté près de 300 euros. "On est très surpris, on ne s'attendait pas à ça, on est vraiment très heureux", confie Erwann. Les deux amis attendent encore un peu, avant d'aller porter les plateaux repas dans les rues de Metz. Ils espèrent plus de dons. Si vous voulez les aider et soutenir les SDF, le lien de leur cagnotte est ici.