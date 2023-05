Deux commerces palois historiques menacés d'être rasés par un projet immobilier

Ils se tiennent côte à côte dans une petite ruelle du centre-ville de Pau, au n°6 de la rue Bernadotte, entre l'église Saint Jacques et la Place Verdun : un salon de coiffure et une imprimerie, installées là depuis des générations. Sauf qu'il y a deux ans, leurs gérants ont appris qu'ils ne pourront pas rester. Un projet immobilier prévoit de les raser dans le cadre de la rénovation des logements alentours.

La fin d'une imprimerie de plus de cent ans

Jean-Michel Grangé tient depuis 20 ans la petite imprimerie paloise centenaire qui a vu le jour en 1900. Il a gardé dans sa boutique l'aménagement de l'époque, le parquet, les meubles, les casiers, le comptoir. Mais tout ce décor va bientôt disparaître. "Ils détruisent pour en faire une cour privative pour les nouveaux propriétaires ou locataires des appartements" explique Jean-Michel. Il doit partir le 30 septembre prochain.

La façade de l'imprimerie, à l'époque nommée Bourreilh, il y a plus de 40 ans © Radio France - Flore Catala

Un autre visage de cette imprimerie centenaire © Radio France - Flore Catala

Une indemnisation de 50 000 euros lui a été proposée. Mais il a fait les calculs et pour rebondir, il lui en faudrait huit fois plus, au moins 400 000 euros pour trouver un nouveau local, déménager ses machines, et surtout compenser la perte de ses clients. L'imprimeur aimerait rester dans le centre-ville de Pau, mais a du mal pour le moment à trouver un lieu. Il recherche sans relâche, mais s'il ne trouve rien, il ne pourra pas poursuivre son activité.

"Je ne faisais que pleurer, maintenant je suis prête à déménager"

Juste à côté de l'imprimerie, il y a le salon de coiffure de Nadine Benorddine, Class'Coiffure. Elle gère les lieux depuis près de 30 ans, et quand elle a appris qu'elle allait devoir quitter les lieux ça a été un gros coup dur : "la première année, je ne faisais que pleurer, j'étais très très mal, je me suis fait soigner. Et quand je suis allée voir les soignants, ils m'ont dit que je faisais un deuil". Un deuil à présent terminé assure la coiffeuse. "Ca va être des appartements de prestige, et nous on est deux cubes qu'on considère comme des verrues, et ça je peux le comprendre. Maintenant je suis prête à déménager".

Le salon de coiffure de Nadine Benorddine, où elle travaille depuis près de 30 ans © Radio France - Flore Catala

Aujourd'hui elle croise les doigts pour trouver un autre local dans la même rue Bordenave. Sinon, elle fera autre chose, "des ménages, travailler dans la restauration". Nadine Benorddine n'était pas très loin de prendre sa retraite, il lui restait six ans de travail.

Des clients attristés

Derrière la peine et les difficultés de ces deux commerçants, il y a aussi toute une clientèle attristée de voir disparaître d'un côté leur coiffeuse, de l'autre une imprimerie historique qui faisait partie de l'âme de Pau. Claire se faisait coiffer par Nadine Benorddine depuis des années : "elle est adorable, elle n'a que des qualités" explique la cliente, "et là elle est désespérée, elle a les larmes aux yeux rien que d'en parler, tout ça pour planter deux arbres".

Même tristesse du côté des habitués de l'imprimerie. "Ils sont peinés, touchés" confie Jean-Michel Granfé. Un appel a même été relayé sur les réseaux sociaux pour aider l'imprimeur à trouver un nouveau local d'ici le 30 septembre. S'il ne trouve pas de solution, et sans proposition d'indemnisation décente, il n'exclut pas un recours en justice contre le projet immobilier.