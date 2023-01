Deux communes de Dordogne candidates à l'installation de nouvelles gendarmeries

Le Nord et l'Est de Périgueux manquent de gendarmeries. C'est le constat dressé par la préfecture de Dordogne, qui a lancé un appel aux candidatures pour l'installation de nouvelles casernes en novembre dernier. Elle répond à la volonté du Président de la République, Emmanuel Macron, de créer 200 brigades en zones rurales. Depuis, deux communes du département ont affiché leur intérêt pour un tel projet : Château-L'Évêque, ainsi que Sorges et Ligueux en Périgord.

Le maire de Sorges, Jean-Jacques Ratier assure que les gendarmeries existantes sont trop éloignées, particulièrement depuis la fermeture de celle de Savignac-les-Églises, en février dernier. "Les gendarmes sont les derniers arrivés sur le théâtre des opérations", regrette-t-il.

Valoriser la commune

L'élu défend aussi un projet qui a pour but de rendre plus attractif sa commune. "Ca veut dire l'arrivée possible d'une quinzaine de gendarmes, donc des enfants à l'école et des consommateurs potentiels pour les commerces", explique-t-il. Selon lui, la sentiment de sécurité qui en découlerait serait également bénéfique même s'il reconnaît que la délinquance est "assez banale" dans le secteur.

Pourtant, la boulangerie Atger, à Sorges, a été victime il y a quatre mois de deux cambriolages successifs. Le propriétaire, Nicolas Atger, a ressenti le manque de gendarmes : "S'ils sont à proximité, ils pourront être plus efficaces et même les attraper".

"Les gendarmes, ça sert à mettre des PV"

Jaqueline habite à Négrondes, commune voisine. Une nouvelle gendarmerie pourrait la rassurer. "Ca sécurise d'un côté, et en même temps ça peut faire peur aux malfrats", développe la retraitée. Mais un petit peu plus loin, Marion n'en voit absolument pas l'utilité : "Une gendarmerie, ça sert à mettre des PV, déclare-t-elle, il faut investir dans des associations qui créent du lien entre les gens plutôt que dans cette sacrosainte sécurité".

Si le gouvernement et la préfecture acceptent la candidature de Sorges, la nouvelle gendarmerie ne verrait le jour que dans quatre ans, selon Jean-Jacques Ratier. Le maire "souhaite vivement" une décision favorable. Elle devrait intervenir en mai prochain.