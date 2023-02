Deux communes près du zoo de Beauval parmi les communes les plus accueillantes selon Booking.com

Entrée de la partie Chine du zoo de Beauval (Saint-Aignan-sur-Cher 41) avec une banderole fêtant les 1 an du bébé panda

C'est un classement que la société Booking.com élabore sur la base des commentaires des utilisateurs de sa plateforme de réservation sur internet, le classement des villes les plus accueillantes. Pour la troisième année consécutive, les régions Alsace, Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté sont les plus accueillantes de France, à en croire les commentaires laissés par les internautes suite à leur séjour.

En ce qui concerne les villes françaises, trois communes alsaciennes trustent les trois premières places du classement. Deux villes de la région Centre-Va de Loire sont dans le top 10 français. Saint-Aignan et Noyers-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher, respectivement 8e et 10e, sont deux communes qui jouxtent le ZooParc de Beauval .

Également dans le top 5 en Centre-Val de Loire, on trouve Amboise en troisième position, puis Bourges et Chinon.

Méthodologie

Afin de recevoir une récompense, les hébergements partenaires devaient présenter une note de commentaires égale ou supérieure à 8 (sur 10), reposant sur au moins 3 commentaires reçus au 30 novembre 2022 à 23h59.

Destinations déterminées en fonction du nombre de partenaires récompensés par des Traveller Review Awards 2023, par rapport au nombre total d’établissements remplissant les critères nécessaires dans la ville ou la région en question (hébergements uniquement). Ces destinations devaient également compter plus de lauréats que la moyenne afin de figurer sur la liste (au moins 500 partenaires récompensés étaient nécessaires pour les villes, et 500 pour les régions). Elles ont également été sélectionnées en fonction de leur position géographique.