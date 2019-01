Trois Côte-d'Oriens promus "chevalier de la Légion d'honneur" dans la promotion 2019

Cette année 2019, trois Côte-d'Oriens deviennent "chevalier de la Légion d'honneur". Roseline Canet, chef des pompiers de Semur-en-Auxois et François Labet, président du BIVB et Pierre Fumoleau, ancien directeur du centre Leclerc de lutte contre le cancer.

Côte-d'Or, France

C'est une des traditions du 1er janvier : la nouvelle promotion de la Légion d'honneur vient d'être publiée au Journal officiel. Cette année, trois Côte-d'Oriens y font leur entrée. Deux hommes et une femme, promus au premier grade : celui de "chevalier de la Légion d'honneur".

Le capitaine Roseline Canet de Semur-en-Auxois

Ainsi peut-on lire au Journal officiel que le capitaine Roseline Canet, chef d’un centre de secours et secrétaire générale d’une association de sapeurs-pompiers est promue "chevalier" sur proposition du Premier ministre. Elle va recevoir sa médaille pour ses 42 ans de services. Une distinction qui fait la fierté de tous les pompiers de Côte-d'Or donc, puisque le capitaine Canet est plus précisément à la tête de la caserne de Semur-en-Auxois. "Félicitations à elle pour cette belle et grande distinction !" la félicite dès ce mardi matin, la page Facebook du SDIS 21, le service départemental d'incendie et de secours.

François Labet, président du BIVB

François Labet, lui, est promu "chevalier" sur proposition du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, après 38 ans de service. Ce viticulteur, propriétaire du Château de la Tour, à Vougeot, est devenu président du BIVB, le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne en janvier 2018.

Pierre Fumoleau pour son action au centre Georges François Leclerc

Enfin, lui, a quitté Dijon mais aura été l'une des références de notre département dans le milieu de la santé : Pierre Fumoleau, ancien directeur du centre Georges François Leclerc, de lutte contre le cancer est fait "chevalier" sur la proposition du ministère des solidarités et de la santé, après 46 ans de service. Le professeur Fumoleau a dirigé le CGFL pendant dix ans. Sous sa direction, le centre bourguignon est devenu une référence en France dans le traitement des cancers et notamment du cancer du sein. Depuis septembre 2017, il a pris la tête du célèbre institut Curie à Paris.